Курганская область отправила УАЗ с посылками для артиллеристов в зону СВО

Курганская область передала очередную партию гуманитарной помощи для бойцов из артиллерийской бригады, находящейся в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Передали очередной УАЗ для наших ребят из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады. По традиции машину загрузили продовольствием, медикаментами, маскировочными сетями и другим необходимым снаряжением, которое они попросили», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.
В мае курганские разведчики, находящиеся на фронте, попросили губернатора Вадима Шумкова прислать им автомобиль для выполнения боевых задач. Они просили «Ниву» или пикап.
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