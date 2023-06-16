16 июня 2023
15 июня 2023

Курганская область отправила УАЗ с посылками для артиллеристов в зону СВО

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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, гуманитарная помощь, гуманитарка, машина уаз, посылка в зону сво
УАЗ загрузили медикаментами и продовольствием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганская область передала очередную партию гуманитарной помощи для бойцов из артиллерийской бригады, находящейся в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Передали очередной УАЗ для наших ребят из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады. По традиции машину загрузили продовольствием, медикаментами, маскировочными сетями и другим необходимым снаряжением, которое они попросили», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

В мае курганские разведчики, находящиеся на фронте, попросили губернатора Вадима Шумкова прислать им автомобиль для выполнения боевых задач. Они просили «Ниву» или пикап.

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Курганская область передала очередную партию гуманитарной помощи для бойцов из артиллерийской бригады, находящейся в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Передали очередной УАЗ для наших ребят из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады. По традиции машину загрузили продовольствием, медикаментами, маскировочными сетями и другим необходимым снаряжением, которое они попросили», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. В мае курганские разведчики, находящиеся на фронте, попросили губернатора Вадима Шумкова прислать им автомобиль для выполнения боевых задач. Они просили «Ниву» или пикап.
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