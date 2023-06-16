Курганская область отправила УАЗ с посылками для артиллеристов в зону СВО

17 июня 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

УАЗ загрузили медикаментами и продовольствием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганская область передала очередную партию гуманитарной помощи для бойцов из артиллерийской бригады, находящейся в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Передали очередной УАЗ для наших ребят из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады. По традиции машину загрузили продовольствием, медикаментами, маскировочными сетями и другим необходимым снаряжением, которое они попросили», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. В мае курганские разведчики, находящиеся на фронте, попросили губернатора Вадима Шумкова прислать им автомобиль для выполнения боевых задач. Они просили «Ниву» или пикап.

Курганская область передала очередную партию гуманитарной помощи для бойцов из артиллерийской бригады, находящейся в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Передали очередной УАЗ для наших ребят из 232-й гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады. По традиции машину загрузили продовольствием, медикаментами, маскировочными сетями и другим необходимым снаряжением, которое они попросили», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. В мае курганские разведчики, находящиеся на фронте, попросили губернатора Вадима Шумкова прислать им автомобиль для выполнения боевых задач. Они просили «Ниву» или пикап.