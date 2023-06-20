Под Тюменью сотрудники ГИБДД изъяли наркотики у пассажира иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, силовики, дорожное движение, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорога, автотранспорт, дорожная безопасность
Изъятое, как показала экспертиза, является наркотическим веществом — гашиш массой более восьми граммов Фото:

В Голышмановском городском округе (Тюменская область) сотрудники ГИБДД при досмотре автомобиля «Мицубиси» обнаружили и изъяли наркотическое вещество. Пассажир автомобиля сообщил полицейским, что запрещенное вещество принадлежит ему. Об этом сообщает МВД по Тюменской области.

«Сотрудники наряда ДПС на 217 километре автодороги „Тюмень — Омск“ остановили автомобиль „Мицубиси“, в машине помимо водителя находился пассажир, который при виде полицейских начал заметно нервничать. При проведении досмотра салона транспортного средства госавтоинспекторы под ковриком пассажирского сидения обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения. Изъятое, как показала экспертиза, является наркотическим веществом — гашиш массой более восьми граммов. Пассажир автомобиля рассказал полицейским, что запрещенное вещество принадлежит ему», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Мужчина пояснил, что он нашел наркотик в городе Тюмень и планировал его употребить. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени задержали 70-летнюю пенсионерку, которая пыталась провести наркотики в карасях. Женщина рассказала полицейским, что везла наркотики из Екатеринбурга в Тюмень для дальнейшего распространения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Голышмановском городском округе (Тюменская область) сотрудники ГИБДД при досмотре автомобиля «Мицубиси» обнаружили и изъяли наркотическое вещество. Пассажир автомобиля сообщил полицейским, что запрещенное вещество принадлежит ему. Об этом сообщает МВД по Тюменской области. «Сотрудники наряда ДПС на 217 километре автодороги „Тюмень — Омск“ остановили автомобиль „Мицубиси“, в машине помимо водителя находился пассажир, который при виде полицейских начал заметно нервничать. При проведении досмотра салона транспортного средства госавтоинспекторы под ковриком пассажирского сидения обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения. Изъятое, как показала экспертиза, является наркотическим веществом — гашиш массой более восьми граммов. Пассажир автомобиля рассказал полицейским, что запрещенное вещество принадлежит ему», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Мужчина пояснил, что он нашел наркотик в городе Тюмень и планировал его употребить. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени задержали 70-летнюю пенсионерку, которая пыталась провести наркотики в карасях. Женщина рассказала полицейским, что везла наркотики из Екатеринбурга в Тюмень для дальнейшего распространения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...