Под Тюменью сотрудники ГИБДД изъяли наркотики у пассажира иномарки

Изъятое, как показала экспертиза, является наркотическим веществом — гашиш массой более восьми граммов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Голышмановском городском округе (Тюменская область) сотрудники ГИБДД при досмотре автомобиля «Мицубиси» обнаружили и изъяли наркотическое вещество. Пассажир автомобиля сообщил полицейским, что запрещенное вещество принадлежит ему. Об этом сообщает МВД по Тюменской области.

«Сотрудники наряда ДПС на 217 километре автодороги „Тюмень — Омск“ остановили автомобиль „Мицубиси“, в машине помимо водителя находился пассажир, который при виде полицейских начал заметно нервничать. При проведении досмотра салона транспортного средства госавтоинспекторы под ковриком пассажирского сидения обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения. Изъятое, как показала экспертиза, является наркотическим веществом — гашиш массой более восьми граммов. Пассажир автомобиля рассказал полицейским, что запрещенное вещество принадлежит ему», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Мужчина пояснил, что он нашел наркотик в городе Тюмень и планировал его употребить. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени задержали 70-летнюю пенсионерку, которая пыталась провести наркотики в карасях. Женщина рассказала полицейским, что везла наркотики из Екатеринбурга в Тюмень для дальнейшего распространения.