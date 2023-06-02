Пенсионерка пыталась ввезти в Тюмень наркотики, спрятав их в рыбе. Видео

Пенсионерка перевозила в карасях из Екатеринбурга в Тюмень 41 сверток с наркотиками
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Продукты и товары. Ханты-Мансийск, рыба, продукты, карась, еда
Свертки с наркотиками были спрятаны внутри карасей Фото:

70-летнюю пенсионерку задержали при попытке провезти наркотики из Екатеринбурга в Тюмень в карасях. Об этом со ссылкой на telegram-канал «МВД Медиа» сообщают «Темы Тюмени»

«Сорок один сверток со спайсом, спрятанный внутри рыб, обнаружили тюменские автоинспекторы. При разбирательстве водитель пояснил, что находка принадлежит пассажирке. Пенсионерка призналась, что везла наркотики на свою малую родину для дальнейшего распространения», — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в канале «МВД Медиа», женщина пытается объяснить свой поступок. Сейчас она находится под домашним арестом, против нее заведено уголовное дело.

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70-летнюю пенсионерку задержали при попытке провезти наркотики из Екатеринбурга в Тюмень в карасях. Об этом со ссылкой на telegram-канал «МВД Медиа» сообщают «Темы Тюмени» «Сорок один сверток со спайсом, спрятанный внутри рыб, обнаружили тюменские автоинспекторы. При разбирательстве водитель пояснил, что находка принадлежит пассажирке. Пенсионерка призналась, что везла наркотики на свою малую родину для дальнейшего распространения», — говорится в сообщении. На видео, опубликованном в канале «МВД Медиа», женщина пытается объяснить свой поступок. Сейчас она находится под домашним арестом, против нее заведено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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