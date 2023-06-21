Тюменская УК развлекает клиентов музыкой, намекающей на похороны

Музыка из популярного мема, связанного с похоронами, звучит в режиме ожидания диспетчерской службы управляющей компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы, живущие в затопленном во время ливней доме 118 на улице Широтной, возмущены музыкой, которую они были вынуждены слушать, пытаясь вызвать аварийную службу своей управляющей компании. О том, что в режиме ожидания звучит композиция из популярного мема, связанного с похоронами, рассказал URA.RU один из жителей дома.

«Всю ночь пытались дозвониться в диспетчерскую нашей управляющей компании, и вместо ответа всю ночь слушали музыку. Люди постарше просто негодуют, а кто помоложе, тот помнит, что это музыка из мема, где шестеро африканцев танцуют с гробом на плечах. Как будто наша УК нам на что-то намекает, это просто оскорбительно», — рассказал URA.RU мужчина.

Дозвониться в управляющую компанию «Престиж и К» люди пытались из-за того, что во время ливней вода просочилась в квартиры. Сервис СБИС сообщает, что у этой управляющей компании сейчас финансовые трудности: отрицательная стоимость бизнеса, невозможность погасить текущие долги и низкая рентабельность.

Ранее URA.RU рассказало, как Тюмень пережила первые летние дожди. Информация о затоплениях приходила из всех районов города.