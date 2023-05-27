27 мая 2023
26 мая 2023

Власти раскрыли, как планируют привлекать туристов в Пермский край

В Пермском крае потратят почти миллион рублей на рекламу для привлечения туристов в регион
© Служба новостей «URA.RU»
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Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь, мастера гостеприимства, туристы счастье не за горами
Привлекать туристов в регион буду при помощи рекламы Фото:

Для привлечения туристических потоков в Пермский край планируют использовать рекламу в электронных системах и соцсетях. Всего на эти цели готовы выделить порядка 900 тысяч рублей (максимальная цена контракта), указано на портале ЕИС «Закупки».

«Цели оказания услуг: привлечение туристского потока в Пермский край, продвижение туристического потенциала региона на внутреннем и внешнем рынке, повышение лояльности к территории среди потенциальных туристов, информирование и координирование», — написано в техзадании. Реклама будет размещена в системах «Яндекс» и Programmatic, а также соцсетях. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 30 июня.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми в крае проводится аукцион по разработке мобильной платформы, информирующей туристов о проведении тематических акций и мероприятий. Власти планировали потратить на реализацию проекта примерно 15 миллионов рублей.

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Для привлечения туристических потоков в Пермский край планируют использовать рекламу в электронных системах и соцсетях. Всего на эти цели готовы выделить порядка 900 тысяч рублей (максимальная цена контракта), указано на портале ЕИС «Закупки». «Цели оказания услуг: привлечение туристского потока в Пермский край, продвижение туристического потенциала региона на внутреннем и внешнем рынке, повышение лояльности к территории среди потенциальных туристов, информирование и координирование», — написано в техзадании. Реклама будет размещена в системах «Яндекс» и Programmatic, а также соцсетях. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 30 июня. Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми в крае проводится аукцион по разработке мобильной платформы, информирующей туристов о проведении тематических акций и мероприятий. Власти планировали потратить на реализацию проекта примерно 15 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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