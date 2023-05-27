Власти раскрыли, как планируют привлекать туристов в Пермский край

В Пермском крае потратят почти миллион рублей на рекламу для привлечения туристов в регион

28 мая 2023 в 06:32 Размер текста - 17 +

Привлекать туристов в регион буду при помощи рекламы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для привлечения туристических потоков в Пермский край планируют использовать рекламу в электронных системах и соцсетях. Всего на эти цели готовы выделить порядка 900 тысяч рублей (максимальная цена контракта), указано на портале ЕИС «Закупки». «Цели оказания услуг: привлечение туристского потока в Пермский край, продвижение туристического потенциала региона на внутреннем и внешнем рынке, повышение лояльности к территории среди потенциальных туристов, информирование и координирование», — написано в техзадании. Реклама будет размещена в системах «Яндекс» и Programmatic, а также соцсетях. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 30 июня. Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми в крае проводится аукцион по разработке мобильной платформы, информирующей туристов о проведении тематических акций и мероприятий. Власти планировали потратить на реализацию проекта примерно 15 миллионов рублей.

Для привлечения туристических потоков в Пермский край планируют использовать рекламу в электронных системах и соцсетях. Всего на эти цели готовы выделить порядка 900 тысяч рублей (максимальная цена контракта), указано на портале ЕИС «Закупки». «Цели оказания услуг: привлечение туристского потока в Пермский край, продвижение туристического потенциала региона на внутреннем и внешнем рынке, повышение лояльности к территории среди потенциальных туристов, информирование и координирование», — написано в техзадании. Реклама будет размещена в системах «Яндекс» и Programmatic, а также соцсетях. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 30 июня. Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми в крае проводится аукцион по разработке мобильной платформы, информирующей туристов о проведении тематических акций и мероприятий. Власти планировали потратить на реализацию проекта примерно 15 миллионов рублей.