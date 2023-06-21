Пермякам предлагают отправиться за полярный круг на поиски китов

Пермская турфирма анонсировала авторские туры на Кольский полуостров
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Фестиваль «Арт-Таврида», третий день. Республика Крым, Судак, крым, синий кит, таврида, Арт обтект, Судак
Кроме китов туристы могут увидеть дельфинов и касаток Фото:

Пермяков зовут в путешествие в село Териберку Мурманской области, чтобы посмотреть на касаток, дельфинов и китов в Баренцевом море. Организаторы тура разработали два авторских путешествия на Кольский полуостров — на четыре или пять дней. Информация о поездке опубликована в группе VERRA Travel в соцсети «ВКонтакте»

«Экспедиция к Ледовитому океану на Кольский полуостров — территорию бескрайней тундры, таежных лесов и многочисленных озер. Побывать в прославленном селе Териберке, проверить свои силы на волнах Ледовитого океана, испробовать арктическую кухню, но главное увидеть морских обитателей — касаток, дельфинов и китов», — сказано в анонсе.

Путешествие начинается в Мурманске, куда туристы прибывают самостоятельно. Там проводят обзорную экскурсию по городу, а на следующий день везут в Териберку, где показывают местные достопримечательности. На третий день запланирован выход в море, в последний день — вылет в Пермь. В пятидневном путешествии туристов дополнительно везут на целый день в горы Хибины. Стоимость четырехдневного тура — 54 тысячи рублей с человека, пятидневного — 64 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что пермяки могут бюджетно отдохнуть в Мурманске. Стоимость путевок начинается от 15 тысяч рублей.

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Пермяков зовут в путешествие в село Териберку Мурманской области, чтобы посмотреть на касаток, дельфинов и китов в Баренцевом море. Организаторы тура разработали два авторских путешествия на Кольский полуостров — на четыре или пять дней. Информация о поездке опубликована в группе VERRA Travel в соцсети «ВКонтакте» «Экспедиция к Ледовитому океану на Кольский полуостров — территорию бескрайней тундры, таежных лесов и многочисленных озер. Побывать в прославленном селе Териберке, проверить свои силы на волнах Ледовитого океана, испробовать арктическую кухню, но главное увидеть морских обитателей — касаток, дельфинов и китов», — сказано в анонсе. Путешествие начинается в Мурманске, куда туристы прибывают самостоятельно. Там проводят обзорную экскурсию по городу, а на следующий день везут в Териберку, где показывают местные достопримечательности. На третий день запланирован выход в море, в последний день — вылет в Пермь. В пятидневном путешествии туристов дополнительно везут на целый день в горы Хибины. Стоимость четырехдневного тура — 54 тысячи рублей с человека, пятидневного — 64 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что пермяки могут бюджетно отдохнуть в Мурманске. Стоимость путевок начинается от 15 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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