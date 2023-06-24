Собянин опроверг сообщения о закрытом въезде в Москву

Информация о перекрытии движения на въездах в Москву из-за вооруженного мятежа, устроенного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не соответствует действительности. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», — написал Сергей Собянин в своем Telegram. По словам главы города, трудности с движением транспорта могут возникнуть из-за усиления мер безопасности в городе. Также мэр Москвы призвал доверять только проверенным источникам.
Ранее Пригожин начал мятеж, пообещав уничтожать всех, кто встанет на его пути. В связи с этим в Москве и Подмосковье был введен режим КТО. Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в ходе которого заявил, что предатели, организовавшие и начавшие мятеж, понесут соответствующее наказание.
Информация о перекрытии движения на въездах в Москву из-за вооруженного мятежа, устроенного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не соответствует действительности. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. «Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», — написал Сергей Собянин в своем Telegram. По словам главы города, трудности с движением транспорта могут возникнуть из-за усиления мер безопасности в городе. Также мэр Москвы призвал доверять только проверенным источникам. Ранее Пригожин начал мятеж, пообещав уничтожать всех, кто встанет на его пути. В связи с этим в Москве и Подмосковье был введен режим КТО. Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в ходе которого заявил, что предатели, организовавшие и начавшие мятеж, понесут соответствующее наказание.