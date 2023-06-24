Собянин опроверг сообщения о закрытом въезде в Москву

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, собянин сергей
Сергей Собянин заявил, что движение в Москве может затрудниться из-за мер безопасности Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Информация о перекрытии движения на въездах в Москву из-за вооруженного мятежа, устроенного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не соответствует действительности. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», — написал Сергей Собянин в своем Telegram. По словам главы города, трудности с движением транспорта могут возникнуть из-за усиления мер безопасности в городе. Также мэр Москвы призвал доверять только проверенным источникам.

Ранее Пригожин начал мятеж, пообещав уничтожать всех, кто встанет на его пути. В связи с этим в Москве и Подмосковье был введен режим КТО. Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в ходе которого заявил, что предатели, организовавшие и начавшие мятеж, понесут соответствующее наказание.

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Информация о перекрытии движения на въездах в Москву из-за вооруженного мятежа, устроенного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не соответствует действительности. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. «Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», — написал Сергей Собянин в своем Telegram. По словам главы города, трудности с движением транспорта могут возникнуть из-за усиления мер безопасности в городе. Также мэр Москвы призвал доверять только проверенным источникам. Ранее Пригожин начал мятеж, пообещав уничтожать всех, кто встанет на его пути. В связи с этим в Москве и Подмосковье был введен режим КТО. Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в ходе которого заявил, что предатели, организовавшие и начавшие мятеж, понесут соответствующее наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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