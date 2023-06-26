Депутат Госдумы обратился к Мишустину из-за проблем с поставками воды в зону СВО

26 июня 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Специфическую технику для бойцов в зоне СВО можно закупать в других странах, сказал Дмитрий Кузнецов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации складывается сложная обстановка с обеспечением водой и необходимой техникой из-за бюрократических проволочек. С соответствующим заявлением и предложением решения проблемы к премьеру Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. Письмо есть в распоряжении URA.RU. «В ходе моей работы на территории СВО я сталкивался с проблемами по обеспечению мобилизованных крайне необходимым, не специфически военным оборудованием и материалами. Речь идет об автомобилях-внедорожниках, запчастях, шинах, средствах обнаружения и подавления БПЛА тактического уровня, рядом медицинских средств. В последнее время обострилась ситуация с питьевой водой, так как принятые нормы отстают от реальных потребностей», — сообщил Дмитрий Кузнецов в своем письме к Мишустину. По его словам, проблема не в нехватке, а в бюрократии и организации процесса. «Попытки решить вышеуказанные вопросы осложняются необходимостью проведения сложных процедур по изменению штатного расписания, принятию на вооружение. Волонтерские организации эффективно и быстро доставляют необходимое в рамках гуманитарной помощи, но не могут закрыть все потребности. Таким образом, проблема обеспечения имеет исключительно организационный характер. Данное предположение подтверждается словами Верховного Главнокомандующего на закрытой части встречи с военными корреспондентами», — отметил депутат. Агентство URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ по вопросам проблем с поставками воды в зону СВО. На момент публикации материала ответ не был получен. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об организации рабочей группы по вопросам СВО, которую возглавил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Благодаря этому инструменту уже создан единый стандарт оказания поддержки участникам боевых действий в регионах. Позднее Турчак признался, что ряд законопроектов, созданных в рамках рабочей группы, «завис» из-за отсутствия единой позиции у органов исполнительной власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В зоне спецоперации складывается сложная обстановка с обеспечением водой и необходимой техникой из-за бюрократических проволочек. С соответствующим заявлением и предложением решения проблемы к премьеру Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. Письмо есть в распоряжении URA.RU. «В ходе моей работы на территории СВО я сталкивался с проблемами по обеспечению мобилизованных крайне необходимым, не специфически военным оборудованием и материалами. Речь идет об автомобилях-внедорожниках, запчастях, шинах, средствах обнаружения и подавления БПЛА тактического уровня, рядом медицинских средств. В последнее время обострилась ситуация с питьевой водой, так как принятые нормы отстают от реальных потребностей», — сообщил Дмитрий Кузнецов в своем письме к Мишустину. По его словам, проблема не в нехватке, а в бюрократии и организации процесса. «Попытки решить вышеуказанные вопросы осложняются необходимостью проведения сложных процедур по изменению штатного расписания, принятию на вооружение. Волонтерские организации эффективно и быстро доставляют необходимое в рамках гуманитарной помощи, но не могут закрыть все потребности. Таким образом, проблема обеспечения имеет исключительно организационный характер. Данное предположение подтверждается словами Верховного Главнокомандующего на закрытой части встречи с военными корреспондентами», — отметил депутат. Агентство URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ по вопросам проблем с поставками воды в зону СВО. На момент публикации материала ответ не был получен. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об организации рабочей группы по вопросам СВО, которую возглавил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Благодаря этому инструменту уже создан единый стандарт оказания поддержки участникам боевых действий в регионах. Позднее Турчак признался, что ряд законопроектов, созданных в рамках рабочей группы, «завис» из-за отсутствия единой позиции у органов исполнительной власти.