Турчак призвал власти поторопиться с помощью участникам СВО

Турчак призвал принять меры, позволяющие добровольцам и членам их семей получать страховые выплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ряд новых законопроектов, разработанных группой по вопросам СВО, «зависли» из-за отсутствия единой позиции у органов исполнительной власти. Об этом заявили секретарь Генсовета «Единой России», руководитель группы Андрей Турчак и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на совместном заседании.

«Ряд законопроектов, которые отражены в ежемесячных докладах Рабочей группы по СВО президенту [России Владимиру Путину], внесены в Госдуму и направлены на отзыв в Правительство, зависли. Причина в отсутствии консолидированной позиции федеральных органов исполнительной власти», — сказал Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба «Единой России».

Анна Цивилева заявила о важности разработки новых инициатив для более эффективной помощи подопечным фонда «Защитники Отечества». «Со дня начала работы филиалов к нам в фонд поступают различные обращения от ветеранов и семей погибших. Содержание этих обращений показывает, что законодательная база для поддержки защитников Отечества требует дальнейшего совершенствования и настройки», — подчеркнула председатель фонда.

Андрей Турчак призвал принять меры, позволяющие добровольцам и членам их семей получать страховые выплаты в случае ранения, а их родственникам — в случае гибели бойца. Для этого нужно распространить на них уже существующий механизм страхования, действующий в отношении мобилизованных и контрактников. Он также отметил, что соответствующие поправки одобрены Министерством обороны РФ и Минфином.

Также в ходе совещания были озвучены готовящиеся изменения в законе «О ветеранах», согласно которым, подписавшие контракт с Минобороны, но не находящиеся непосредственно в зоне боевых действий военнослужащие [ракетчики, моряки и т. д.], смогли бы получить статус ветерана боевых действий. Также внесены изменения, позволяющие родителям и членам семей участников СВО из числа экс-сотрудников ОВД сохранить право на жилищные субсидии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании рабочей группы по вопросам СВО, которую возглавил Андрей Турчак. Благодаря этому инструменту, уже создан единый стандарт оказания поддержки участникам боевых действий в регионах. Спустя время Турчак и Цивилева заявили о намерении выстроить систему взаимодействия для комплексного оказания помощи ветеранам спецоперации в разных регионах России.