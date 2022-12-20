Путин образовал рабочую группу по поддержке участников СВО

20 декабря 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей», — говорится в указе . Согласно документу, группа будет контролировать реализацию мер поддержки участников СВО, готовить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизации, а также проводить анализ работы по патриотическому состоянию молодежи. Также президент поручил утвердить прилагаемый состав рабочей группы, в нее вошли: секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и другие. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной целью российских военных является защита Донбасса. Осенью в РФ прошла частичная мобилизация граждан.

Президент РФ Владимир Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей», — говорится в указе. Согласно документу, группа будет контролировать реализацию мер поддержки участников СВО, готовить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизации, а также проводить анализ работы по патриотическому состоянию молодежи. Также президент поручил утвердить прилагаемый состав рабочей группы, в нее вошли: секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и другие. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной целью российских военных является защита Донбасса. Осенью в РФ прошла частичная мобилизация граждан.