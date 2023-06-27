27 июня 2023

Пермяки предлагают выдвинуть на пост мэра блогершу-сексолога

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по законодательству в областной думе. Курган , депутат, чиновница, очки, женские руки
Сексолог не против занять кресло главы города Фото:

После информации о том, что пост исполняющего обязанности главы города Перми впервые заняла женщина, горожане в социальных сетях решили предложить свои кандидатуры. Одной из них стала блогерша-сексолог Ира Боровик.

«Друзья, а давайте всем интернет-сообществом выдвинем в мэры Перми Иру Боровик? Кто как не она сможет рассказать нерадивым исполнителям про БДСМ, а особо отличившимся, как правильно вставить самотык в нужное место», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермский предприниматель Вадим Бывальцев.

Подписчики Бывальцева поддержали его идею. «Где галочку поставить?», — прокомментировал пост Стас Киршев. «Я согласна», — написала Надежда Гасимова. Сама Боровик не против занять кресло мэра. «Я согласна по всем пунктам!», — ответила блогерша.

Ранее URA.RU рассказало, что кресло и. о. главы города Перми заняла Ольга Андрианова. Она может стать первой женщиной мэром.

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После информации о том, что пост исполняющего обязанности главы города Перми впервые заняла женщина, горожане в социальных сетях решили предложить свои кандидатуры. Одной из них стала блогерша-сексолог Ира Боровик. «Друзья, а давайте всем интернет-сообществом выдвинем в мэры Перми Иру Боровик? Кто как не она сможет рассказать нерадивым исполнителям про БДСМ, а особо отличившимся, как правильно вставить самотык в нужное место», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермский предприниматель Вадим Бывальцев. Подписчики Бывальцева поддержали его идею. «Где галочку поставить?», — прокомментировал пост Стас Киршев. «Я согласна», — написала Надежда Гасимова. Сама Боровик не против занять кресло мэра. «Я согласна по всем пунктам!», — ответила блогерша. Ранее URA.RU рассказало, что кресло и. о. главы города Перми заняла Ольга Андрианова. Она может стать первой женщиной мэром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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