Пермяки предлагают выдвинуть на пост мэра блогершу-сексолога

28 июня 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Сексолог не против занять кресло главы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После информации о том, что пост исполняющего обязанности главы города Перми впервые заняла женщина, горожане в социальных сетях решили предложить свои кандидатуры. Одной из них стала блогерша-сексолог Ира Боровик. «Друзья, а давайте всем интернет-сообществом выдвинем в мэры Перми Иру Боровик? Кто как не она сможет рассказать нерадивым исполнителям про БДСМ, а особо отличившимся, как правильно вставить самотык в нужное место», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермский предприниматель Вадим Бывальцев. Подписчики Бывальцева поддержали его идею. «Где галочку поставить?», — прокомментировал пост Стас Киршев. «Я согласна», — написала Надежда Гасимова. Сама Боровик не против занять кресло мэра. «Я согласна по всем пунктам!», — ответила блогерша. Ранее URA.RU рассказало, что кресло и. о. главы города Перми заняла Ольга Андрианова. Она может стать первой женщиной мэром.

После информации о том, что пост исполняющего обязанности главы города Перми впервые заняла женщина, горожане в социальных сетях решили предложить свои кандидатуры. Одной из них стала блогерша-сексолог Ира Боровик. «Друзья, а давайте всем интернет-сообществом выдвинем в мэры Перми Иру Боровик? Кто как не она сможет рассказать нерадивым исполнителям про БДСМ, а особо отличившимся, как правильно вставить самотык в нужное место», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермский предприниматель Вадим Бывальцев. Подписчики Бывальцева поддержали его идею. «Где галочку поставить?», — прокомментировал пост Стас Киршев. «Я согласна», — написала Надежда Гасимова. Сама Боровик не против занять кресло мэра. «Я согласна по всем пунктам!», — ответила блогерша. Ранее URA.RU рассказало, что кресло и. о. главы города Перми заняла Ольга Андрианова. Она может стать первой женщиной мэром.