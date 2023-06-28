WineRetail: Bacardi продолжит работать с российской розницей

28 июня 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Компания продолжает развиваться на рынке РФ, сообщил Ставцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Продукция Bacardi поступает на рынок России не по параллельному импорту, компания развивает рынок вместе с отечественными ритейлерами. Об этом сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. «Bacardi возят, причем там достаточно приличный объем… То есть они продолжают, скажем так, работать над развитием российского рынка совместно с отечественными компаниями розничной торговли», — сказал Ставцев в беседе с РИА Новости. После начала специальной военной операции ряд крупнейших производителей алкоголя приостановили торговлю в России. Некоторые и вовсе объявили о своем уходе из страны. Тем не менее, в Великобритании были возмущены возможностью покупать шотландский виски в России, несмотря на сообщения компаний о приостановке экспорта на отечественный рынок.

Продукция Bacardi поступает на рынок России не по параллельному импорту, компания развивает рынок вместе с отечественными ритейлерами. Об этом сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. «Bacardi возят, причем там достаточно приличный объем… То есть они продолжают, скажем так, работать над развитием российского рынка совместно с отечественными компаниями розничной торговли», — сказал Ставцев в беседе с РИА Новости. После начала специальной военной операции ряд крупнейших производителей алкоголя приостановили торговлю в России. Некоторые и вовсе объявили о своем уходе из страны. Тем не менее, в Великобритании были возмущены возможностью покупать шотландский виски в России, несмотря на сообщения компаний о приостановке экспорта на отечественный рынок.