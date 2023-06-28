WineRetail: Bacardi продолжит работать с российской розницей

Продукция Bacardi поступает на рынок России не по параллельному импорту, компания развивает рынок вместе с отечественными ритейлерами. Об этом сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
«Bacardi возят, причем там достаточно приличный объем… То есть они продолжают, скажем так, работать над развитием российского рынка совместно с отечественными компаниями розничной торговли», — сказал Ставцев в беседе с РИА Новости.
После начала специальной военной операции ряд крупнейших производителей алкоголя приостановили торговлю в России. Некоторые и вовсе объявили о своем уходе из страны. Тем не менее, в Великобритании были возмущены возможностью покупать шотландский виски в России, несмотря на сообщения компаний о приостановке экспорта на отечественный рынок.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.