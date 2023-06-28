WineRetail: Bacardi продолжит работать с российской розницей

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Максим Ягольник, приготовление коктейлей в ресторане Молодость. Тюмень., лимон, алкоголь, бутылки, коктейли, приготовление коктейля
Компания продолжает развиваться на рынке РФ, сообщил Ставцев Фото:
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Продукция Bacardi поступает на рынок России не по параллельному импорту, компания развивает рынок вместе с отечественными ритейлерами. Об этом сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

«Bacardi возят, причем там достаточно приличный объем… То есть они продолжают, скажем так, работать над развитием российского рынка совместно с отечественными компаниями розничной торговли», — сказал Ставцев в беседе с РИА Новости.

После начала специальной военной операции ряд крупнейших производителей алкоголя приостановили торговлю в России. Некоторые и вовсе объявили о своем уходе из страны. Тем не менее, в Великобритании были возмущены возможностью покупать шотландский виски в России, несмотря на сообщения компаний о приостановке экспорта на отечественный рынок.

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Продукция Bacardi поступает на рынок России не по параллельному импорту, компания развивает рынок вместе с отечественными ритейлерами. Об этом сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. «Bacardi возят, причем там достаточно приличный объем… То есть они продолжают, скажем так, работать над развитием российского рынка совместно с отечественными компаниями розничной торговли», — сказал Ставцев в беседе с РИА Новости. После начала специальной военной операции ряд крупнейших производителей алкоголя приостановили торговлю в России. Некоторые и вовсе объявили о своем уходе из страны. Тем не менее, в Великобритании были возмущены возможностью покупать шотландский виски в России, несмотря на сообщения компаний о приостановке экспорта на отечественный рынок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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