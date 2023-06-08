Англичане разгневались из-за возможности купить шотландский алкоголь в РФ

В Великобритании возмущены, что шотландский виски Bacardi до сих пор продается в России, несмотря на заявления компании о приостановке экспорта в РФ. Об этом написали в Daily Express.
«Широкая доступность брендов означает, что Bacardi по-прежнему имеет дистрибьюторскую сеть, функционирующую в России, несмотря на то, что компания заявила о приостановке российского экспорта и заморозке рекламы», — написали в издании. Уточняется, что бренд виски поддержал Украину, когда начался конфликт. Также Bacardi передал Киеву один миллион долларов.
Ранее стало известно, что в Финляндии возмутились тем, что шоколад брендов Fazer и Panda можно купить в московских магазинах. При этом экспорт продукции был приостановлен больше года назад.
В Великобритании возмущены, что шотландский виски Bacardi до сих пор продается в России, несмотря на заявления компании о приостановке экспорта в РФ. Об этом написали в Daily Express. «Широкая доступность брендов означает, что Bacardi по-прежнему имеет дистрибьюторскую сеть, функционирующую в России, несмотря на то, что компания заявила о приостановке российского экспорта и заморозке рекламы», — написали в издании. Уточняется, что бренд виски поддержал Украину, когда начался конфликт. Также Bacardi передал Киеву один миллион долларов. Ранее стало известно, что в Финляндии возмутились тем, что шоколад брендов Fazer и Panda можно купить в московских магазинах. При этом экспорт продукции был приостановлен больше года назад.