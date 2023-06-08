Англичане разгневались из-за возможности купить шотландский алкоголь в РФ

Daily Express: шотландский Bacardi продается в РФ, несмотря на приостановку экспорта
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Дегустация виски в ресторане Panorama ASP. Екатеринбург, виски, бокалы, дегустация, алкоголь, крепкий напиток, коньяк
Шотландский виски продается в РФ, несмотря на запрет экспорта Фото:

В Великобритании возмущены, что шотландский виски Bacardi до сих пор продается в России, несмотря на заявления компании о приостановке экспорта в РФ. Об этом написали в Daily Express.

«Широкая доступность брендов означает, что Bacardi по-прежнему имеет дистрибьюторскую сеть, функционирующую в России, несмотря на то, что компания заявила о приостановке российского экспорта и заморозке рекламы», — написали в издании. Уточняется, что бренд виски поддержал Украину, когда начался конфликт. Также Bacardi передал Киеву один миллион долларов.

Ранее стало известно, что в Финляндии возмутились тем, что шоколад брендов Fazer и Panda можно купить в московских магазинах. При этом экспорт продукции был приостановлен больше года назад.

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В Великобритании возмущены, что шотландский виски Bacardi до сих пор продается в России, несмотря на заявления компании о приостановке экспорта в РФ. Об этом написали в Daily Express. «Широкая доступность брендов означает, что Bacardi по-прежнему имеет дистрибьюторскую сеть, функционирующую в России, несмотря на то, что компания заявила о приостановке российского экспорта и заморозке рекламы», — написали в издании. Уточняется, что бренд виски поддержал Украину, когда начался конфликт. Также Bacardi передал Киеву один миллион долларов. Ранее стало известно, что в Финляндии возмутились тем, что шоколад брендов Fazer и Panda можно купить в московских магазинах. При этом экспорт продукции был приостановлен больше года назад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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