28 июня 2023

Пермяков зовут в гастрономический тур на лодках по городу-курорту

В Перми открыли продажу туров в Чайковский с экскурсией на лодках и дегустацией продуктов от фермеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, гриль, анталья, стрит фуд, мясо на гриле, шаурма, отдых в турции
Туристам дадут попробовать мясную продукцию от местных фермеров Фото:

Пермяков приглашают в двухдневный автобусный тур в город-курорт Чайковский. Участники путешествия прокатятся на лодках класса «дракон», поднимутся на вершину одного из самых высоких в России трамплинов для прыжков на лыжах и попробуют мясную продукцию от местных фермеров. Выезд из Перми запланирован на 15 июля.

«Суперновинка — тур в город-курорт Чайковский. Будем кататься на лодках класса „дракон“ по Воткинскому водохранилищу; поднимемся на головокружительную высоту стартовой башни трамплина К-125; продегустируем натуральную мясную продукцию», — сообщают организаторы тура в своей группе «РаСветТур» в соцсети «ВКонтакте».

Также туристов отвезут в Чайковский краеведческий музей, где выставлены картины известных русских художников, покажут место, где приземлилась собака Звездочка, предоставят время позагорать на песчаном пляже. Во второй день тура запланирована поездка в соседний город Воткинск с посещением местных термальных источников. Стоимость путешествия — от 8800 рублей на человека.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в тур на финал фестиваля воздушных шаров «ПроНебо». Поездка запланирована на 9 июля.

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Пермяков приглашают в двухдневный автобусный тур в город-курорт Чайковский. Участники путешествия прокатятся на лодках класса «дракон», поднимутся на вершину одного из самых высоких в России трамплинов для прыжков на лыжах и попробуют мясную продукцию от местных фермеров. Выезд из Перми запланирован на 15 июля. «Суперновинка — тур в город-курорт Чайковский. Будем кататься на лодках класса „дракон“ по Воткинскому водохранилищу; поднимемся на головокружительную высоту стартовой башни трамплина К-125; продегустируем натуральную мясную продукцию», — сообщают организаторы тура в своей группе «РаСветТур» в соцсети «ВКонтакте». Также туристов отвезут в Чайковский краеведческий музей, где выставлены картины известных русских художников, покажут место, где приземлилась собака Звездочка, предоставят время позагорать на песчаном пляже. Во второй день тура запланирована поездка в соседний город Воткинск с посещением местных термальных источников. Стоимость путешествия — от 8800 рублей на человека. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в тур на финал фестиваля воздушных шаров «ПроНебо». Поездка запланирована на 9 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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