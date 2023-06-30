В Курганской области с помощью Путина смогут построить гостиницу

30 июня 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Власти оформляют документы, которые помогут получить деньги на строительство гостиницы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Курганской области смогут построить модульную гостиницу из-за решения президента РФ Владимира Путина увеличить финансирование программы, связанной с туризмом. Об этом во время заседании совета при полпреде президента в УрФО Владимире Якушеве сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. «В рамках программы создания модульных гостиниц изначально были поддержаны 32 проекта на тысячу номеров для Свердловской и Челябинской областей. Но благодаря решению президента о дополнительном финансировании на 11 млрд сможем поддержать еще девять проектов на 230 номеров, охватив, в том числе, и Курганскую область. Всего на проекты будет направлено 1,5 млрд рублей», — цитирует Решетникова пресс-служба полпреда на официальном сайте. На сайте правительства Курганской области указано, что губернатор Вадим Шумков поручил профильным ведомствам оформить и направить в Министерство экономического развития необходимые документы. Ранее стало известно, что компания из Екатеринбурга построит в Кургане кафе и гостиницу возле Голубых озер. Также сообщалось, что власти ищут инвесторов для строительства гостиницы в микрорайоне Рябково.

В Курганской области смогут построить модульную гостиницу из-за решения президента РФ Владимира Путина увеличить финансирование программы, связанной с туризмом. Об этом во время заседании совета при полпреде президента в УрФО Владимире Якушеве сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. «В рамках программы создания модульных гостиниц изначально были поддержаны 32 проекта на тысячу номеров для Свердловской и Челябинской областей. Но благодаря решению президента о дополнительном финансировании на 11 млрд сможем поддержать еще девять проектов на 230 номеров, охватив, в том числе, и Курганскую область. Всего на проекты будет направлено 1,5 млрд рублей», — цитирует Решетникова пресс-служба полпреда на официальном сайте. На сайте правительства Курганской области указано, что губернатор Вадим Шумков поручил профильным ведомствам оформить и направить в Министерство экономического развития необходимые документы. Ранее стало известно, что компания из Екатеринбурга построит в Кургане кафе и гостиницу возле Голубых озер. Также сообщалось, что власти ищут инвесторов для строительства гостиницы в микрорайоне Рябково.