02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

В Тюмени ищут на удаленную работу торгового представителя с зарплатой в 100 тыс рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В обязанности входит привлечение клиентов на поставку товаров ТМ «Рапсалин» и ТМ «Моревоз Фото:

В Тюмени ищут на удаленную работу торгового представителя региона, который будет заниматься продажей оздоравливающих подземных концентратов морской воды для ванн. Соискателю обещают зарплату от 55 до 100 тысяч рублей в месяц. Данная вакансия размещена на сайте Работа России.

«В Тюмени свободна вакансия торгового представителя Тюменской области. В обязанности входит привлечение клиентов на поставку товаров ТМ „Рапсалин“ и ТМ „Моревоз“: средства для оздоровительных ванн и ванночек, для обертываний, для здоровья и красоты, морская вода для бассейнов. Работать нужно будет удаленно. Зарплата в месяц от 55 до 100 тысяч рублей», — написано на сайте. Клиентами являются представители пансионатов, санаториев, клиник, больниц, фармпредприятий, профсоюзных организаций, бассейнов и спортивных комплексов.

От кандидата требуется иметь опыт работы в прямых продажах, медицинском представительстве, в коммерческом отделе частной клиники, в страховой компании, в отделе корпоративных продаж ДМС. Предполагается, что у соискателя должны иметься навыки работы с оформлением документов MS Office и с компьютером. Стаж должен быть от одного года. Образование просят неоконченное высшее.

Ранее URA.RU писало, что аппарат губернатора Тюменской области открыл вакансию на позицию главного специалиста службы по обеспечению деятельности вице-губернатора и заместителей губернатора области. Специалисту обещали заработную плату от 21 600 до 31 200 рублей.

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В Тюмени ищут на удаленную работу торгового представителя региона, который будет заниматься продажей оздоравливающих подземных концентратов морской воды для ванн. Соискателю обещают зарплату от 55 до 100 тысяч рублей в месяц. Данная вакансия размещена на сайте Работа России. «В Тюмени свободна вакансия торгового представителя Тюменской области. В обязанности входит привлечение клиентов на поставку товаров ТМ „Рапсалин“ и ТМ „Моревоз“: средства для оздоровительных ванн и ванночек, для обертываний, для здоровья и красоты, морская вода для бассейнов. Работать нужно будет удаленно. Зарплата в месяц от 55 до 100 тысяч рублей», — написано на сайте. Клиентами являются представители пансионатов, санаториев, клиник, больниц, фармпредприятий, профсоюзных организаций, бассейнов и спортивных комплексов. От кандидата требуется иметь опыт работы в прямых продажах, медицинском представительстве, в коммерческом отделе частной клиники, в страховой компании, в отделе корпоративных продаж ДМС. Предполагается, что у соискателя должны иметься навыки работы с оформлением документов MS Office и с компьютером. Стаж должен быть от одного года. Образование просят неоконченное высшее. Ранее URA.RU писало, что аппарат губернатора Тюменской области открыл вакансию на позицию главного специалиста службы по обеспечению деятельности вице-губернатора и заместителей губернатора области. Специалисту обещали заработную плату от 21 600 до 31 200 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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