Житель ХМАО получил срок за поджог машин ради мести

В Нижневартовске местный житель из-за спора с соседом поджег ночью его автомобиль, но акт мести пошел не по плану, и огнем было уничтожено две иномарки. Суд приговорил югорчанина к трем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре.
«В октябре 2021 года в ночное время подсудимый, находясь во дворе жилого дома, используя малозначительный повод в виде созданной ранее водителем автомобиля „KIA Soul“ аварийной ситуации, облил указанную машину горючей жидкостью и поджег ее. В результате возгорания транспортное средство сгорело, а пламя перекинулось на стоящий рядом автомобиль „Toyota Land Cruiser“», — сообщили в ведомстве.
Наказание югорчанин будет отбывать в колонии общего режима. Кроме этого, суд обязал его возместить ущерб, причиненный пострадавшим, в размере одно 1,3 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на пироманов, жгущих мусорные контейнеры. Как сообщили в пресс-службе компании «Югра-Экология», за последние два месяца только в одном Ханты-Мансийске сгорело шесть контейнеров для бытовых отходов.
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