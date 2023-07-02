02 июля 2023
01 июля 2023

Житель ХМАО получил срок за поджог машин ради мести

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
Отбывать наказание югорчанин будет в колонии общего режима Фото:

В Нижневартовске местный житель из-за спора с соседом поджег ночью его автомобиль, но акт мести пошел не по плану, и огнем было уничтожено две иномарки. Суд приговорил югорчанина к трем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре.

«В октябре 2021 года в ночное время подсудимый, находясь во дворе жилого дома, используя малозначительный повод в виде созданной ранее водителем автомобиля „KIA Soul“ аварийной ситуации, облил указанную машину горючей жидкостью и поджег ее. В результате возгорания транспортное средство сгорело, а пламя перекинулось на стоящий рядом автомобиль „Toyota Land Cruiser“», — сообщили в ведомстве.

Наказание югорчанин будет отбывать в колонии общего режима. Кроме этого, суд обязал его возместить ущерб, причиненный пострадавшим, в размере одно 1,3 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на пироманов, жгущих мусорные контейнеры. Как сообщили в пресс-службе компании «Югра-Экология», за последние два месяца только в одном Ханты-Мансийске сгорело шесть контейнеров для бытовых отходов.

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В Нижневартовске местный житель из-за спора с соседом поджег ночью его автомобиль, но акт мести пошел не по плану, и огнем было уничтожено две иномарки. Суд приговорил югорчанина к трем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре. «В октябре 2021 года в ночное время подсудимый, находясь во дворе жилого дома, используя малозначительный повод в виде созданной ранее водителем автомобиля „KIA Soul“ аварийной ситуации, облил указанную машину горючей жидкостью и поджег ее. В результате возгорания транспортное средство сгорело, а пламя перекинулось на стоящий рядом автомобиль „Toyota Land Cruiser“», — сообщили в ведомстве. Наказание югорчанин будет отбывать в колонии общего режима. Кроме этого, суд обязал его возместить ущерб, причиненный пострадавшим, в размере одно 1,3 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на пироманов, жгущих мусорные контейнеры. Как сообщили в пресс-службе компании «Югра-Экология», за последние два месяца только в одном Ханты-Мансийске сгорело шесть контейнеров для бытовых отходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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