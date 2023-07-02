Житель ХМАО получил срок за поджог машин ради мести

03 июля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание югорчанин будет в колонии общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске местный житель из-за спора с соседом поджег ночью его автомобиль, но акт мести пошел не по плану, и огнем было уничтожено две иномарки. Суд приговорил югорчанина к трем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре. «В октябре 2021 года в ночное время подсудимый, находясь во дворе жилого дома, используя малозначительный повод в виде созданной ранее водителем автомобиля „KIA Soul“ аварийной ситуации, облил указанную машину горючей жидкостью и поджег ее. В результате возгорания транспортное средство сгорело, а пламя перекинулось на стоящий рядом автомобиль „Toyota Land Cruiser“», — сообщили в ведомстве. Наказание югорчанин будет отбывать в колонии общего режима. Кроме этого, суд обязал его возместить ущерб, причиненный пострадавшим, в размере одно 1,3 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на пироманов, жгущих мусорные контейнеры. Как сообщили в пресс-службе компании «Югра-Экология», за последние два месяца только в одном Ханты-Мансийске сгорело шесть контейнеров для бытовых отходов.

В Нижневартовске местный житель из-за спора с соседом поджег ночью его автомобиль, но акт мести пошел не по плану, и огнем было уничтожено две иномарки. Суд приговорил югорчанина к трем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре. «В октябре 2021 года в ночное время подсудимый, находясь во дворе жилого дома, используя малозначительный повод в виде созданной ранее водителем автомобиля „KIA Soul“ аварийной ситуации, облил указанную машину горючей жидкостью и поджег ее. В результате возгорания транспортное средство сгорело, а пламя перекинулось на стоящий рядом автомобиль „Toyota Land Cruiser“», — сообщили в ведомстве. Наказание югорчанин будет отбывать в колонии общего режима. Кроме этого, суд обязал его возместить ущерб, причиненный пострадавшим, в размере одно 1,3 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на пироманов, жгущих мусорные контейнеры. Как сообщили в пресс-службе компании «Югра-Экология», за последние два месяца только в одном Ханты-Мансийске сгорело шесть контейнеров для бытовых отходов.