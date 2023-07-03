Из-за пожара в Тюмени образовалась крупная пробка

Тюменцы встали в пробки из-за утреннего ЧП Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Крупный затор образовался в Тюмени из-за перекрытия дороги в районе дома №51 по улице Лунанчарского, где в настоящее время тушат пожар. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки».

«Тюмень, пробки. От кольца Ямская—Таврическая в сторону Льва Толстого. От перекрестка Льва Толстого и Ямской в сторону Флотской, далее по ней до перекрестка с Полевой», — сообщает «Яндекс Пробки».

Также заторы наблюдаются на улице Полевой: от перекрестка с улицей Свободы до пересечения с Перекопской. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время в Тюмени перекрыт проезд у дома №51 по Луначарского, где пожарные ликвидируют возгорание на крыше здания.