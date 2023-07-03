03 июля 2023

Из-за пожара в Тюмени образовалась крупная пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы встали в пробки из-за утреннего ЧП Фото:

Крупный затор образовался в Тюмени из-за перекрытия дороги в районе дома №51 по улице Лунанчарского, где в настоящее время тушат пожар. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки».

«Тюмень, пробки. От кольца Ямская—Таврическая в сторону Льва Толстого. От перекрестка Льва Толстого и Ямской в сторону Флотской, далее по ней до перекрестка с Полевой», — сообщает «Яндекс Пробки».

Также заторы наблюдаются на улице Полевой: от перекрестка с улицей Свободы до пересечения с Перекопской. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время в Тюмени перекрыт проезд у дома №51 по Луначарского, где пожарные ликвидируют возгорание на крыше здания.

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Крупный затор образовался в Тюмени из-за перекрытия дороги в районе дома №51 по улице Лунанчарского, где в настоящее время тушат пожар. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки». «Тюмень, пробки. От кольца Ямская—Таврическая в сторону Льва Толстого. От перекрестка Льва Толстого и Ямской в сторону Флотской, далее по ней до перекрестка с Полевой», — сообщает «Яндекс Пробки». Также заторы наблюдаются на улице Полевой: от перекрестка с улицей Свободы до пересечения с Перекопской. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время в Тюмени перекрыт проезд у дома №51 по Луначарского, где пожарные ликвидируют возгорание на крыше здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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