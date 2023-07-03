Сетевой гигант разочаровал тюменцев своим обслуживанием

Жители Тюмени разочаровались в магазинах «Магнит»

04 июля 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Тюменцы считают, что в магазинах не хватает сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменцы пожаловались на нехватку персонала в магазинах розничной сети «Магнит». По их словам, это приводит к большим очередям и проблемам с покупкой продуктов. Об одном из таких инцидентов URA.RU рассказал читатель агентства. «Вчера зашел в „Магнит“ на улице Монтажников и просто остолбенел. Ценники разбросаны как попало, а на большинстве ягод их вообще нет. Пришлось все нести к продавцам, чтобы узнать стоимость, так как в зале сотрудники успевали только выносить продукты. На кассе всего два человека, и то они обслуживают километровую очередь в час пик», — пожаловался очевидец. На официальном сайте сети есть раздел вакансий, согласно которому в точку на улице Монтажников требуется четыре человека — по одному продавцу и товароведу в «Магнит у дома» и «Магнит Косметик». Всего в Тюмени и ее окрестностях компанией открыто более 330 вакансий. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу розничной сети «Магнит». На момент публикации новости ответ не поступил.

Тюменцы пожаловались на нехватку персонала в магазинах розничной сети «Магнит». По их словам, это приводит к большим очередям и проблемам с покупкой продуктов. Об одном из таких инцидентов URA.RU рассказал читатель агентства. «Вчера зашел в „Магнит“ на улице Монтажников и просто остолбенел. Ценники разбросаны как попало, а на большинстве ягод их вообще нет. Пришлось все нести к продавцам, чтобы узнать стоимость, так как в зале сотрудники успевали только выносить продукты. На кассе всего два человека, и то они обслуживают километровую очередь в час пик», — пожаловался очевидец. На официальном сайте сети есть раздел вакансий, согласно которому в точку на улице Монтажников требуется четыре человека — по одному продавцу и товароведу в «Магнит у дома» и «Магнит Косметик». Всего в Тюмени и ее окрестностях компанией открыто более 330 вакансий. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу розничной сети «Магнит». На момент публикации новости ответ не поступил.