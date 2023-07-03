03 июля 2023

Сетевой гигант разочаровал тюменцев своим обслуживанием

Жители Тюмени разочаровались в магазинах «Магнит»
© Служба новостей «URA.RU»
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Магнит, сетевой супермаркет. Челябинск, торговля, магнит, супермаркет, продуктовый магазин
Тюменцы считают, что в магазинах не хватает сотрудников Фото:

Тюменцы пожаловались на нехватку персонала в магазинах розничной сети «Магнит». По их словам, это приводит к большим очередям и проблемам с покупкой продуктов. Об одном из таких инцидентов URA.RU рассказал читатель агентства.

«Вчера зашел в „Магнит“ на улице Монтажников и просто остолбенел. Ценники разбросаны как попало, а на большинстве ягод их вообще нет. Пришлось все нести к продавцам, чтобы узнать стоимость, так как в зале сотрудники успевали только выносить продукты. На кассе всего два человека, и то они обслуживают километровую очередь в час пик», — пожаловался очевидец.

На официальном сайте сети есть раздел вакансий, согласно которому в точку на улице Монтажников требуется четыре человека — по одному продавцу и товароведу в «Магнит у дома» и «Магнит Косметик». Всего в Тюмени и ее окрестностях компанией открыто более 330 вакансий.

URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу розничной сети «Магнит». На момент публикации новости ответ не поступил.

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Тюменцы пожаловались на нехватку персонала в магазинах розничной сети «Магнит». По их словам, это приводит к большим очередям и проблемам с покупкой продуктов. Об одном из таких инцидентов URA.RU рассказал читатель агентства. «Вчера зашел в „Магнит“ на улице Монтажников и просто остолбенел. Ценники разбросаны как попало, а на большинстве ягод их вообще нет. Пришлось все нести к продавцам, чтобы узнать стоимость, так как в зале сотрудники успевали только выносить продукты. На кассе всего два человека, и то они обслуживают километровую очередь в час пик», — пожаловался очевидец. На официальном сайте сети есть раздел вакансий, согласно которому в точку на улице Монтажников требуется четыре человека — по одному продавцу и товароведу в «Магнит у дома» и «Магнит Косметик». Всего в Тюмени и ее окрестностях компанией открыто более 330 вакансий. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу розничной сети «Магнит». На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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