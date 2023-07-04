04 июля 2023

Росавиация разрешила прямые рейсы из Тюмени в Грузию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета, red wings
Допуск выдали авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» Фото:

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало допуск авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» на осуществление перевозок между Тюменью и двумя грузинскими городами. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок. Выдать допуск перевозчику Ред Вингс на воздушные линии Тюмень-Кутаиси и Тюмень-Тбилиси с регулярностью рейсов 7 раз в неделю», — указано в документе, опубликованном на сайте Росавиации.

Также допуск получила компания «Ямал», однако рейсы она сможет осуществлять только между Тюменью и Тбилиси. Регулярность таких полетов будет составлять один раз в неделю.

URA.RU направило письменный запрос в пресс-службы авиакомпаний Red Wings и «Ямал». На момент публикации новости ответ ожидается.

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало допуск авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» на осуществление перевозок между Тюменью и двумя грузинскими городами. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства. «Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок. Выдать допуск перевозчику Ред Вингс на воздушные линии Тюмень-Кутаиси и Тюмень-Тбилиси с регулярностью рейсов 7 раз в неделю», — указано в документе, опубликованном на сайте Росавиации. Также допуск получила компания «Ямал», однако рейсы она сможет осуществлять только между Тюменью и Тбилиси. Регулярность таких полетов будет составлять один раз в неделю. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службы авиакомпаний Red Wings и «Ямал». На момент публикации новости ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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