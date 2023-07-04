Росавиация разрешила прямые рейсы из Тюмени в Грузию

Допуск выдали авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» Фото: Илья Московец © URA.RU

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало допуск авиакомпаниям Red Wings и «Ямал» на осуществление перевозок между Тюменью и двумя грузинскими городами. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок. Выдать допуск перевозчику Ред Вингс на воздушные линии Тюмень-Кутаиси и Тюмень-Тбилиси с регулярностью рейсов 7 раз в неделю», — указано в документе, опубликованном на сайте Росавиации.

Также допуск получила компания «Ямал», однако рейсы она сможет осуществлять только между Тюменью и Тбилиси. Регулярность таких полетов будет составлять один раз в неделю.

URA.RU направило письменный запрос в пресс-службы авиакомпаний Red Wings и «Ямал». На момент публикации новости ответ ожидается.