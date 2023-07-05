05 июля 2023

Медведев предположил, для кого предназначался кокаин в Белом доме

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев предположил, что кокаин заменит истребители Фото:

Кокаин, который был обнаружен в Белом доме, предназначался для «киевского мальчишки» в качестве успокоительного вместо истребителей F-16. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Кокаин был найден в Белом доме. Видать, вместо F-16 киевскому мальчишке приготовили успокоительное», — написал Медведев в Twitter.

Ранее в Белом доме обнаружили кокаин. Секретная служба Соединенных штатов уже занялась расследованием инцидента.

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Кокаин, который был обнаружен в Белом доме, предназначался для «киевского мальчишки» в качестве успокоительного вместо истребителей F-16. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Кокаин был найден в Белом доме. Видать, вместо F-16 киевскому мальчишке приготовили успокоительное», — написал Медведев в Twitter. Ранее в Белом доме обнаружили кокаин. Секретная служба Соединенных штатов уже занялась расследованием инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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