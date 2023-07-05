Медведев предположил, для кого предназначался кокаин в Белом доме

06 июля 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Медведев предположил, что кокаин заменит истребители Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кокаин, который был обнаружен в Белом доме, предназначался для «киевского мальчишки» в качестве успокоительного вместо истребителей F-16. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Кокаин был найден в Белом доме. Видать, вместо F-16 киевскому мальчишке приготовили успокоительное», — написал Медведев в Twitter. Ранее в Белом доме обнаружили кокаин. Секретная служба Соединенных штатов уже занялась расследованием инцидента.

Кокаин, который был обнаружен в Белом доме, предназначался для «киевского мальчишки» в качестве успокоительного вместо истребителей F-16. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Кокаин был найден в Белом доме. Видать, вместо F-16 киевскому мальчишке приготовили успокоительное», — написал Медведев в Twitter. Ранее в Белом доме обнаружили кокаин. Секретная служба Соединенных штатов уже занялась расследованием инцидента.