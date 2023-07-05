Медведев предположил, для кого предназначался кокаин в Белом доме

Медведев предположил, что кокаин заменит истребители
Кокаин, который был обнаружен в Белом доме, предназначался для «киевского мальчишки» в качестве успокоительного вместо истребителей F-16. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Кокаин был найден в Белом доме. Видать, вместо F-16 киевскому мальчишке приготовили успокоительное», — написал Медведев в Twitter.
Ранее в Белом доме обнаружили кокаин. Секретная служба Соединенных штатов уже занялась расследованием инцидента.
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