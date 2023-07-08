08 июля 2023
07 июля 2023

Спасатели в ХМАО тушат пожары на площади более 10 тысяч гектаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тушение пожара в лесу на озере Глухое. Екатеринбург, мчс, сгоревший лес, лесной пожар, тушение лесных пожаров, лес в дыму, ранец противопожарный
Из-за пожароопасной обстановки в ХМАО веден режим ЧС Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на девять часов утра 9 июля спасатели тушат 35 пожаров на площади 13622,59 гектаров. Правительство округа в соцсети сообщает, что 13 возгораний локализованы.

«Проводятся работы по ликвидации 30 лесных пожаров на площади 10 300,47 га, из которых локализованы 13 на площади 3 322,12 га. Также идет тушение пяти ландшафтных пожаров на площади 760,2 га», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что к ликвидации возгораний привлечены более 600 работников Авиалесоохраны Югры, Цетроспас-Югория, сотрудники главного управления МЧС по ХМАО, арендаторы и добровольцы. В рамках межрегионального маневрирования в регионе работают сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 8 июля подписала постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах региона. Введенная мера связана с большим количеством лесных пожаров.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на девять часов утра 9 июля спасатели тушат 35 пожаров на площади 13622,59 гектаров. Правительство округа в соцсети сообщает, что 13 возгораний локализованы. «Проводятся работы по ликвидации 30 лесных пожаров на площади 10 300,47 га, из которых локализованы 13 на площади 3 322,12 га. Также идет тушение пяти ландшафтных пожаров на площади 760,2 га», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что к ликвидации возгораний привлечены более 600 работников Авиалесоохраны Югры, Цетроспас-Югория, сотрудники главного управления МЧС по ХМАО, арендаторы и добровольцы. В рамках межрегионального маневрирования в регионе работают сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 8 июля подписала постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах региона. Введенная мера связана с большим количеством лесных пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...