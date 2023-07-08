Спасатели в ХМАО тушат пожары на площади более 10 тысяч гектаров

Из-за пожароопасной обстановки в ХМАО веден режим ЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на девять часов утра 9 июля спасатели тушат 35 пожаров на площади 13622,59 гектаров. Правительство округа в соцсети сообщает, что 13 возгораний локализованы.

«Проводятся работы по ликвидации 30 лесных пожаров на площади 10 300,47 га, из которых локализованы 13 на площади 3 322,12 га. Также идет тушение пяти ландшафтных пожаров на площади 760,2 га», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что к ликвидации возгораний привлечены более 600 работников Авиалесоохраны Югры, Цетроспас-Югория, сотрудники главного управления МЧС по ХМАО, арендаторы и добровольцы. В рамках межрегионального маневрирования в регионе работают сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 8 июля подписала постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах региона. Введенная мера связана с большим количеством лесных пожаров.