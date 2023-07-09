Скот Риттер: отправка кассетных бомб ВСУ обернется кошмаром для Байдена

09 июля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Джо Байден отправит Киеву просроченные боеприпасы Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента США Джо Байдена об отправке на Украину кассетных бомб нанесет удар по его репутации, поскольку боеприпасы старые и не подходят для боевых действий. Такое мнение высказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Это снаряды 1987 года. Как обычно, дают не лучшее, а старое оружие с истекшим сроком годности», — пояснил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, Пентагону и Джо Байдену должно быть стыдно за это решение, ведь при использовании этих снарядов множество из них не будут разрываться при обстрелах. Он рассказал, что Пентагон в курсе ситуации с поставками старых боеприпасов и прекрасно знает о состоянии этих снарядов. «Они не подходят для актуальной ситуации на линии фронта», — резюмировал он. Ранее 7 июля Соединенные Штаты объявили о передаче кассетных боеприпасов Украине. Это решение вызвало негативную реакцию на Западе. В МИД РФ заявили, что поставки никак не повлияют на ход спецоперации. Соратник президента США Джо Байдена Пол Хэннон отметил, что кассетные боеприпасы могут повлечь ужасные жертвы среди мирного населения.

Решение президента США Джо Байдена об отправке на Украину кассетных бомб нанесет удар по его репутации, поскольку боеприпасы старые и не подходят для боевых действий. Такое мнение высказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Это снаряды 1987 года. Как обычно, дают не лучшее, а старое оружие с истекшим сроком годности», — пояснил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, Пентагону и Джо Байдену должно быть стыдно за это решение, ведь при использовании этих снарядов множество из них не будут разрываться при обстрелах. Он рассказал, что Пентагон в курсе ситуации с поставками старых боеприпасов и прекрасно знает о состоянии этих снарядов. «Они не подходят для актуальной ситуации на линии фронта», — резюмировал он. Ранее 7 июля Соединенные Штаты объявили о передаче кассетных боеприпасов Украине. Это решение вызвало негативную реакцию на Западе. В МИД РФ заявили, что поставки никак не повлияют на ход спецоперации. Соратник президента США Джо Байдена Пол Хэннон отметил, что кассетные боеприпасы могут повлечь ужасные жертвы среди мирного населения.