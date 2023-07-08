На Западе ужаснулись поставкам кассетных боеприпасов Украине

Читатели Express заговорили о последствиях поставок кассетных боеприпасов на Украину

09 июля 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

Читатели Exxpress считают, что кассетные боеприпасы уничтожат Украину Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западный народ негативно отнесся к решению лидера США Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. Так, читатели Exxpress отметили, что такие боеприпасы отправили ВСУ, так как на Западе опустели военные арсеналы. «Арсеналы на Западе опустели, и осталось то, что на самом деле запрещено: кассетные боеприпасы», — написал один из читателей. «Если Киев применит кассетные доходы, Украина, вероятно, будет стерта с лица земли», — дополнил юзер. «США поставили себя вне закона. Байден и Зеленский — преступники», — высказал свое мнение еще один комментатор. «Украинцы будут разбрасывать бомбы без разбора по местности», — отметил пользователь интернета. «В США больное и сломленное правительство, и оно вообще не заботится об украинцах», — подытожили под публикацией. США объявили о передаче кассетных боеприпасов Украине 7 июля. Позже глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что эти бомбы не будут применять для ударов по России. По его словам, снаряды ВС применят только для освобождения своих территорий. После этих заявлений зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что поставки такого оружия Украине означают, что Вашингтон решил развязать ядерную войну.

Западный народ негативно отнесся к решению лидера США Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. Так, читатели Exxpress отметили, что такие боеприпасы отправили ВСУ, так как на Западе опустели военные арсеналы. «Арсеналы на Западе опустели, и осталось то, что на самом деле запрещено: кассетные боеприпасы», — написал один из читателей. «Если Киев применит кассетные доходы, Украина, вероятно, будет стерта с лица земли», — дополнил юзер. «США поставили себя вне закона. Байден и Зеленский — преступники», — высказал свое мнение еще один комментатор. «Украинцы будут разбрасывать бомбы без разбора по местности», — отметил пользователь интернета. «В США больное и сломленное правительство, и оно вообще не заботится об украинцах», — подытожили под публикацией. США объявили о передаче кассетных боеприпасов Украине 7 июля. Позже глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что эти бомбы не будут применять для ударов по России. По его словам, снаряды ВС применят только для освобождения своих территорий. После этих заявлений зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что поставки такого оружия Украине означают, что Вашингтон решил развязать ядерную войну.