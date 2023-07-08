Соратник Байдена описал последствия отправки кассетных боеприпасов на Украину

Соратник Байдена Хэннон: передача Украине кассетных боеприпасов увеличит жертвы среди мирных жителей

09 июля 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Кассетные боеприпасы усугубят страдания мирных жителей на Украине, заявил Пол Хэннон Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отправка Украине кассетных боеприпасов, запрещенных во многих странах, может причинить серьезный вред мирным жителям. С таким мнением выступил заместитель председателя правления Международной коалиции по запрещению противопехотных мин и кассетных боеприпасов, соратник президента США Джо Байдена Пол Хэннон. «Решение администрации Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов будет способствовать ужасным жертвам среди мирного населения», — передает слова Хэннона газета The Guardian. Он добавил, что кассетные боеприпасы являются опасным оружием, которое разбрасывает множество мелких бомб на большой площади. Несмотря на возросшую критику, Байден уверяет, что это решение было принято после тщательного обдумывания и является необходимым шагом для поддержки Украины в ее обороне и стремлении сохранить территориальную целостность. Однако организации по правам человека и некоторые демократические политики продолжают настаивать на том, что поставка такого вида запрещенного оружия только усугубит страдания и потери среди мирного населения, заключили в газете. Ранее 7 июля Соединенные Штаты объявили о передаче кассетных боеприпасов Украине. В ответ на это заявление глава Минобороны Украины Алексей Резников уточнил, что эти боеприпасы не будут использоваться для ведения военных действий против России. Решение администрации США о поставках кассетных боеприпасов в Украину вызвало резкую негативную реакцию в МИД РФ, передает ОТР. Решение американских властей отправить кассетные снаряды в Украину вызывает опасения о возможном негативном влиянии на США, сообщает «Национальное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отправка Украине кассетных боеприпасов, запрещенных во многих странах, может причинить серьезный вред мирным жителям. С таким мнением выступил заместитель председателя правления Международной коалиции по запрещению противопехотных мин и кассетных боеприпасов, соратник президента США Джо Байдена Пол Хэннон. «Решение администрации Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов будет способствовать ужасным жертвам среди мирного населения», — передает слова Хэннона газета The Guardian. Он добавил, что кассетные боеприпасы являются опасным оружием, которое разбрасывает множество мелких бомб на большой площади. Несмотря на возросшую критику, Байден уверяет, что это решение было принято после тщательного обдумывания и является необходимым шагом для поддержки Украины в ее обороне и стремлении сохранить территориальную целостность. Однако организации по правам человека и некоторые демократические политики продолжают настаивать на том, что поставка такого вида запрещенного оружия только усугубит страдания и потери среди мирного населения, заключили в газете. Ранее 7 июля Соединенные Штаты объявили о передаче кассетных боеприпасов Украине. В ответ на это заявление глава Минобороны Украины Алексей Резников уточнил, что эти боеприпасы не будут использоваться для ведения военных действий против России. Решение администрации США о поставках кассетных боеприпасов в Украину вызвало резкую негативную реакцию в МИД РФ, передает ОТР. Решение американских властей отправить кассетные снаряды в Украину вызывает опасения о возможном негативном влиянии на США, сообщает «Национальное агентство новостей».