В МИД раскрыли, как кассетные боеприпасы повлияют на ход СВО

Захарова: поставки кассетных боеприпасов на Украину — жест отчаяния

08 июля 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Мария Захарова считает, что кассетные боеприпасы не повлияют на ход спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Киеву кассетных боеприпасов никак не повлияет на ход спецоперации. Их поставки — жест отчаяния, считает она, и продолжение антироссийского курса со стороны США и стран Запада. «Передача кассетных боеприпасов — жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского „контрнаступления“. Очередное „чудо-оружие“, на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены», — говорится в заявлении Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Захарова отметила, что поставки боеприпасов со стороны США нацелены на максимальное затягивание конфликта. Она отметила, что данный вид боеприпасов опасен для мирного населения, поскольку они длительное время могут находиться в неразорвавшемся состоянии и детонировать уже после окончания боевых действий. США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи Киеву. Штаты признали риски для мирных жителей, которые несут применение таких снарядов. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия жестко отреагирует на это решение США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Киеву кассетных боеприпасов никак не повлияет на ход спецоперации. Их поставки — жест отчаяния, считает она, и продолжение антироссийского курса со стороны США и стран Запада. «Передача кассетных боеприпасов — жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского „контрнаступления“. Очередное „чудо-оружие“, на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены», — говорится в заявлении Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Захарова отметила, что поставки боеприпасов со стороны США нацелены на максимальное затягивание конфликта. Она отметила, что данный вид боеприпасов опасен для мирного населения, поскольку они длительное время могут находиться в неразорвавшемся состоянии и детонировать уже после окончания боевых действий. США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи Киеву. Штаты признали риски для мирных жителей, которые несут применение таких снарядов. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия жестко отреагирует на это решение США.