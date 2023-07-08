В пермском городе упал дельтаплан на фестивале «ПроНебо»

09 июля 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

В Кунгуре на фестивале дельтаплан столкнулся с палаткой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермская транспортная прокуратура проводит проверку по факту падения дельтаплана на фестивале «ПроНебо» в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». «Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ 9 июля выявлена публикация о том, что в ходе проведения в Кунгуре фестиваля воздухоплавания „ПроНебо“ мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой. В результате происшествия пострадавших нет», — написано в посте ведомства. Уточняется, что Пермская транспортная прокуратура после проверки обстоятельств столкновения дельтаплана с палаткой, даст правовую оценку инциденту. В паблике «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» сообщалось ранее, что мотодельтаплан не смог набрать высоту и взлететь, после чего перевернулся.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку по факту падения дельтаплана на фестивале «ПроНебо» в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». «Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ 9 июля выявлена публикация о том, что в ходе проведения в Кунгуре фестиваля воздухоплавания „ПроНебо“ мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой. В результате происшествия пострадавших нет», — написано в посте ведомства. Уточняется, что Пермская транспортная прокуратура после проверки обстоятельств столкновения дельтаплана с палаткой, даст правовую оценку инциденту. В паблике «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» сообщалось ранее, что мотодельтаплан не смог набрать высоту и взлететь, после чего перевернулся.