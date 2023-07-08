08 июля 2023
07 июля 2023

В пермском городе упал дельтаплан на фестивале «ПроНебо»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кунгуре на фестивале дельтаплан столкнулся с палаткой Фото:

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку по факту падения дельтаплана на фестивале «ПроНебо» в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».

«Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ 9 июля выявлена публикация о том, что в ходе проведения в Кунгуре фестиваля воздухоплавания „ПроНебо“ мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой. В результате происшествия пострадавших нет», — написано в посте ведомства.

Уточняется, что Пермская транспортная прокуратура после проверки обстоятельств столкновения дельтаплана с палаткой, даст правовую оценку инциденту. В паблике «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» сообщалось ранее, что мотодельтаплан не смог набрать высоту и взлететь, после чего перевернулся.

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Пермская транспортная прокуратура проводит проверку по факту падения дельтаплана на фестивале «ПроНебо» в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». «Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ 9 июля выявлена публикация о том, что в ходе проведения в Кунгуре фестиваля воздухоплавания „ПроНебо“ мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой. В результате происшествия пострадавших нет», — написано в посте ведомства. Уточняется, что Пермская транспортная прокуратура после проверки обстоятельств столкновения дельтаплана с палаткой, даст правовую оценку инциденту. В паблике «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» сообщалось ранее, что мотодельтаплан не смог набрать высоту и взлететь, после чего перевернулся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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