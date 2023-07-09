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Рейс из Сочи в Пермь задерживается на 13 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, крыло самолета, utair, ютейр
Вылет ожидается 10 июля в 11:00 по московскому времени Фото:

Самолет из Сочи в Пермь, который должен был вылететь 9 июля в 21:55 по московскому времени, задерживается на 13 часов. Новое время вылета запланировано на 10 июля в 11:00, указано на онлайн-табло аэропорта Сочи.

«Авиакомпания „Аэрофлот“. Рейс Сочи-Пермь. Вылет по расписанию: 9 июля, 21:55. Расчетное время вылета: 10 июля, 11:00», — указано на сайте аэропорта.

В Пермь самолет должен был прилететь 10 июля в 03:45 по местному времени. Теперь же прилет ожидается в 16:40.

Ранее URA.RU писало, что в Сочи закрыли пляжи из-за ливней и риска смерчей. Спасатели рекомендуют гостям города отказаться от отдыха у воды до вторника. Также на реке Хорота уровень воды достиг опасной отметки. Во время ливней сработали датчики «Опасное явление» и включились сирены.

Рейс из Сочи в Пермь запланирован на 10 июля в 11:00
Рейс из Сочи в Пермь запланирован на 10 июля в 11:00

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Самолет из Сочи в Пермь, который должен был вылететь 9 июля в 21:55 по московскому времени, задерживается на 13 часов. Новое время вылета запланировано на 10 июля в 11:00, указано на онлайн-табло аэропорта Сочи. «Авиакомпания „Аэрофлот“. Рейс Сочи-Пермь. Вылет по расписанию: 9 июля, 21:55. Расчетное время вылета: 10 июля, 11:00», — указано на сайте аэропорта. В Пермь самолет должен был прилететь 10 июля в 03:45 по местному времени. Теперь же прилет ожидается в 16:40. Ранее URA.RU писало, что в Сочи закрыли пляжи из-за ливней и риска смерчей. Спасатели рекомендуют гостям города отказаться от отдыха у воды до вторника. Также на реке Хорота уровень воды достиг опасной отметки. Во время ливней сработали датчики «Опасное явление» и включились сирены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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