Рейс из Сочи в Пермь задерживается на 13 часов. Скрин

10 июля 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

Вылет ожидается 10 июля в 11:00 по московскому времени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самолет из Сочи в Пермь, который должен был вылететь 9 июля в 21:55 по московскому времени, задерживается на 13 часов. Новое время вылета запланировано на 10 июля в 11:00, указано на онлайн-табло аэропорта Сочи. «Авиакомпания „Аэрофлот“. Рейс Сочи-Пермь. Вылет по расписанию: 9 июля, 21:55. Расчетное время вылета: 10 июля, 11:00», — указано на сайте аэропорта. В Пермь самолет должен был прилететь 10 июля в 03:45 по местному времени. Теперь же прилет ожидается в 16:40. Ранее URA.RU писало, что в Сочи закрыли пляжи из-за ливней и риска смерчей. Спасатели рекомендуют гостям города отказаться от отдыха у воды до вторника. Также на реке Хорота уровень воды достиг опасной отметки. Во время ливней сработали датчики «Опасное явление» и включились сирены. Рейс из Сочи в Пермь запланирован на 10 июля в 11:00 Аэропорт Сочи

Самолет из Сочи в Пермь, который должен был вылететь 9 июля в 21:55 по московскому времени, задерживается на 13 часов. Новое время вылета запланировано на 10 июля в 11:00, указано на онлайн-табло аэропорта Сочи. «Авиакомпания „Аэрофлот“. Рейс Сочи-Пермь. Вылет по расписанию: 9 июля, 21:55. Расчетное время вылета: 10 июля, 11:00», — указано на сайте аэропорта. В Пермь самолет должен был прилететь 10 июля в 03:45 по местному времени. Теперь же прилет ожидается в 16:40. Ранее URA.RU писало, что в Сочи закрыли пляжи из-за ливней и риска смерчей. Спасатели рекомендуют гостям города отказаться от отдыха у воды до вторника. Также на реке Хорота уровень воды достиг опасной отметки. Во время ливней сработали датчики «Опасное явление» и включились сирены.