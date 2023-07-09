Самолет из Сочи в Пермь, который должен был вылететь 9 июля в 21:55 по московскому времени, задерживается на 13 часов. Новое время вылета запланировано на 10 июля в 11:00, указано на онлайн-табло аэропорта Сочи.
«Авиакомпания „Аэрофлот“. Рейс Сочи-Пермь. Вылет по расписанию: 9 июля, 21:55. Расчетное время вылета: 10 июля, 11:00», — указано на сайте аэропорта.
В Пермь самолет должен был прилететь 10 июля в 03:45 по местному времени. Теперь же прилет ожидается в 16:40.
Ранее URA.RU писало, что в Сочи закрыли пляжи из-за ливней и риска смерчей. Спасатели рекомендуют гостям города отказаться от отдыха у воды до вторника. Также на реке Хорота уровень воды достиг опасной отметки. Во время ливней сработали датчики «Опасное явление» и включились сирены.
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