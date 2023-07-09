Иностранцу присудили уголовную статью за попытку подкупить дорожного полицейского в Тюмени

В Тюменском районе иностранный гражданин пытался дать взятку инспектору ГИБДД, чтобы избежать наказания за хранение наркотиков. Суд назначил штраф в 450 тысяч рублей. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Автомобиль подсудимого остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. В ходе досмотра и проверки документов в машине обнаружили наркотическое вещество растительного происхождения. Мужчина попытался избежать наказания за хранение наркотика и хотел дать сотруднику полиции взятку в размере 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Известно, что обвиняемый пытался передать инспектору взятку, положив деньги в его рабочий журнал. Суд назначил иностранцу штраф в размере 450 тысяч рублей. За перевозку наркотических растений ему грозит отдельная административная статья.
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