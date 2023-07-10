В Кремле ответили на выдачу азовцев* Турцией

Возвращение командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) на Украину является нарушением договоренностей между Россией и Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Возвращение азовцев — это нарушение договоренностей. Мы будем это обсуждать. Важно, что Турция сохраняет с нами диалог и поддерживает его на высшем уровне», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что Россия будет использовать каналы сотрудничества, чтобы учитывать ситуацию при следующих переговорах в различных областях.
Ранее Анкара выдала Киеву плененных российской армией в боях за Мариуполь командиров нацбата «Азов». В Кремле уже отмечали, что подобные действия турецкой стороны — нарушение договоренностей между РФ и Турцией.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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