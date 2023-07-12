Столтенберг исключил переговоры с Россией по членству Украины в НАТО 12 июля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 + НАТО не будет консультироваться с РФ по поводу членства Украины в альянсе, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО не планирует проводить переговоры с Россией относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО не собирается вести переговоры с РФ о членстве Украины в альянсе», — передает слова Столтенберга официальный сайт альянса. Он добавил, что приглашение для Украины вступить в НАТО будет направлено, когда лидеры альянса посчитают, что все условия для этого созрели. НАТО не планирует проводить переговоры с Россией относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО не собирается вести переговоры с РФ о членстве Украины в альянсе», — передает слова Столтенберга официальный сайт альянса. Он добавил, что приглашение для Украины вступить в НАТО будет направлено, когда лидеры альянса посчитают, что все условия для этого созрели. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям