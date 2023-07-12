Столтенберг исключил переговоры с Россией по членству Украины в НАТО

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
НАТО не будет консультироваться с РФ по поводу членства Украины в альянсе, заявил Йенс Столтенберг Фото:

НАТО не планирует проводить переговоры с Россией относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не собирается вести переговоры с РФ о членстве Украины в альянсе», — передает слова Столтенберга официальный сайт альянса. Он добавил, что приглашение для Украины вступить в НАТО будет направлено, когда лидеры альянса посчитают, что все условия для этого созрели.

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НАТО не планирует проводить переговоры с Россией относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО не собирается вести переговоры с РФ о членстве Украины в альянсе», — передает слова Столтенберга официальный сайт альянса. Он добавил, что приглашение для Украины вступить в НАТО будет направлено, когда лидеры альянса посчитают, что все условия для этого созрели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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