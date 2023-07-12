Зеленский не понял, какие условия должна выполнить Украина для вступления в НАТО

Зеленский призвал НАТО конкретизировать условия для вступления Украины в альянс
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский заявил, что ему не хватает конкретики для условий по вступлению в НАТО Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский не понял условий для вступления в Североатлантический альянс. Соответствующее замечание опубликовал сам украинский глава.

«Отдельно хочу обратить внимание на формулировки относительно „условий“, к которым [мы] должны прийти, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику в этих условиях», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. При этом он согласился с тем, что Киев не может вступить в НАТО, пока идет вооруженный конфликт с Россией.

Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины в виде военной поддержки. При этом Зеленский отметил, что данные гарантии не должны заменить Украине вступление в альянс. При этом в ходе саммита НАТО в Вильнюсе так и не назвали сроки вступления Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский не понял условий для вступления в Североатлантический альянс. Соответствующее замечание опубликовал сам украинский глава. «Отдельно хочу обратить внимание на формулировки относительно „условий“, к которым [мы] должны прийти, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику в этих условиях», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. При этом он согласился с тем, что Киев не может вступить в НАТО, пока идет вооруженный конфликт с Россией. Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины в виде военной поддержки. При этом Зеленский отметил, что данные гарантии не должны заменить Украине вступление в альянс. При этом в ходе саммита НАТО в Вильнюсе так и не назвали сроки вступления Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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