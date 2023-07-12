Зеленский не понял, какие условия должна выполнить Украина для вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не понял условий для вступления в Североатлантический альянс. Соответствующее замечание опубликовал сам украинский глава.
«Отдельно хочу обратить внимание на формулировки относительно „условий“, к которым [мы] должны прийти, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику в этих условиях», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. При этом он согласился с тем, что Киев не может вступить в НАТО, пока идет вооруженный конфликт с Россией.
Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины в виде военной поддержки. При этом Зеленский отметил, что данные гарантии не должны заменить Украине вступление в альянс. При этом в ходе саммита НАТО в Вильнюсе так и не назвали сроки вступления Украины.
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