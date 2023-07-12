Зеленский не понял, какие условия должна выполнить Украина для вступления в НАТО

Зеленский призвал НАТО конкретизировать условия для вступления Украины в альянс

12 июля 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что ему не хватает конкретики для условий по вступлению в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не понял условий для вступления в Североатлантический альянс. Соответствующее замечание опубликовал сам украинский глава. «Отдельно хочу обратить внимание на формулировки относительно „условий“, к которым [мы] должны прийти, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику в этих условиях», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. При этом он согласился с тем, что Киев не может вступить в НАТО, пока идет вооруженный конфликт с Россией. Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины в виде военной поддержки. При этом Зеленский отметил, что данные гарантии не должны заменить Украине вступление в альянс. При этом в ходе саммита НАТО в Вильнюсе так и не назвали сроки вступления Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не понял условий для вступления в Североатлантический альянс. Соответствующее замечание опубликовал сам украинский глава. «Отдельно хочу обратить внимание на формулировки относительно „условий“, к которым [мы] должны прийти, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику в этих условиях», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. При этом он согласился с тем, что Киев не может вступить в НАТО, пока идет вооруженный конфликт с Россией. Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины в виде военной поддержки. При этом Зеленский отметил, что данные гарантии не должны заменить Украине вступление в альянс. При этом в ходе саммита НАТО в Вильнюсе так и не назвали сроки вступления Украины.