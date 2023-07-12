12 июля 2023

В ХМАО чиновники оставили сироту без квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Несовершеннолетнему сироте отказали в положенном ему жилье Фото:

В Сургутском районе чиновники отказали несовершеннолетнему сироте в положенном ему жилье. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Законный представитель сироты обратился в администрацию Сургутского района с заявлением о включении несовершеннолетнего в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обязательному обеспечению жилыми помещениями. Однако в нарушение действующего законодательства в его удовлетворении было отказано», — говорится на сайте ведомства.

Администрация района мотивировала свое решение тем, что выдать жилье сироте должны органы того субъекта, где он фактически живет. Тогда он находился в Московской области. «Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании департамента социального развития ХМАО-Югры включить сироту в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обязательному обеспечению жилыми помещениями на территории автономного округа. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, сирота включен в соответствующий список», — добавляют в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО следователи помогли сироте получить квартиру. Тогда юноша жил в общежитии, а свою квартиру ему вовремя не предоставили.

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В Сургутском районе чиновники отказали несовершеннолетнему сироте в положенном ему жилье. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО. «Законный представитель сироты обратился в администрацию Сургутского района с заявлением о включении несовершеннолетнего в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обязательному обеспечению жилыми помещениями. Однако в нарушение действующего законодательства в его удовлетворении было отказано», — говорится на сайте ведомства. Администрация района мотивировала свое решение тем, что выдать жилье сироте должны органы того субъекта, где он фактически живет. Тогда он находился в Московской области. «Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании департамента социального развития ХМАО-Югры включить сироту в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обязательному обеспечению жилыми помещениями на территории автономного округа. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, сирота включен в соответствующий список», — добавляют в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО следователи помогли сироте получить квартиру. Тогда юноша жил в общежитии, а свою квартиру ему вовремя не предоставили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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