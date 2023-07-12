В ХМАО чиновники оставили сироту без квартиры

Несовершеннолетнему сироте отказали в положенном ему жилье Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Сургутском районе чиновники отказали несовершеннолетнему сироте в положенном ему жилье. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Законный представитель сироты обратился в администрацию Сургутского района с заявлением о включении несовершеннолетнего в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обязательному обеспечению жилыми помещениями. Однако в нарушение действующего законодательства в его удовлетворении было отказано», — говорится на сайте ведомства.

Администрация района мотивировала свое решение тем, что выдать жилье сироте должны органы того субъекта, где он фактически живет. Тогда он находился в Московской области. «Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании департамента социального развития ХМАО-Югры включить сироту в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обязательному обеспечению жилыми помещениями на территории автономного округа. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, сирота включен в соответствующий список», — добавляют в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО следователи помогли сироте получить квартиру. Тогда юноша жил в общежитии, а свою квартиру ему вовремя не предоставили.