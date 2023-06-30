30 июня 2023
29 июня 2023

В ХМАО следователи помогли сироте получить квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники комитета собрали у юноши все документы и провели необходимые меры Фото:

Управление следственного комитета России по ХМАО помог жителю региона из категории детей-сирот получить квартиру. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Очень рады, что наше участие, наша поддержка помогли ускорить процесс получения юношей положенной по закону квартиры, где теперь он будет чувствовать себя комфортно и безопасно. Не сомневаемся, что для молодого человека — это шаг в новую жизнь, большой стимул для развития и позитивных перемен», — отметил руководитель Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела полковник юстиции Азат Саеткулов.

По словам ведомства, к ним обратился житель Ханты-Мансийска. Юноша сообщил, что живет в общежитии, которое дало ему учебное заведения. Однако в скором времени он заканчивает учебу, а положенным по закону в силу его статуса жилым помещение до сих пор не предоставил.

Сотрудники комитета собрали у юноши все необходимые документы, после чего приняли меры по защите жилищных прав заявителя. В итоге проведенной работы в торжественной обстановке молодому парню вручили ключи от новой благоустроенной квартиры. Ее уже в качестве гостей посетили сотрудники следственного управления.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске презентовали новую умную квартиру для девушки со 100 процентной потерей зрения. Для проживания девушки создали все необходимые удобства. Жилье оснащено датчиками и голосовым помощником.

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Управление следственного комитета России по ХМАО помог жителю региона из категории детей-сирот получить квартиру. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. «Очень рады, что наше участие, наша поддержка помогли ускорить процесс получения юношей положенной по закону квартиры, где теперь он будет чувствовать себя комфортно и безопасно. Не сомневаемся, что для молодого человека — это шаг в новую жизнь, большой стимул для развития и позитивных перемен», — отметил руководитель Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела полковник юстиции Азат Саеткулов. По словам ведомства, к ним обратился житель Ханты-Мансийска. Юноша сообщил, что живет в общежитии, которое дало ему учебное заведения. Однако в скором времени он заканчивает учебу, а положенным по закону в силу его статуса жилым помещение до сих пор не предоставил. Сотрудники комитета собрали у юноши все необходимые документы, после чего приняли меры по защите жилищных прав заявителя. В итоге проведенной работы в торжественной обстановке молодому парню вручили ключи от новой благоустроенной квартиры. Ее уже в качестве гостей посетили сотрудники следственного управления. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске презентовали новую умную квартиру для девушки со 100 процентной потерей зрения. Для проживания девушки создали все необходимые удобства. Жилье оснащено датчиками и голосовым помощником.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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