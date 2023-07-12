Тюменский депздрав назвал число людей, пострадавших от жары в регионе

В Тюмени спасли семеро людей, пострадавших от солнечных и тепловых ударов

13 июля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Большинству понадобилась помощь медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени от солнечных и тепловых ударов за последние два дня пострадало семь человек. При этом с 8 по 10 июля лишь одной девушке понадобилась помощь после перегрева на солнце. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «За 12 июля оказали помощь двум тюменцам. Один из них 48-летний мужчина, который два с половиной часа шел пешком под солнцем, без головного убора. Обнаружила его сидящим на обочине проезжающая мимо женщина и вызвала бригаду медиков. После оказанной помощи пациент отказался ехать в больницу, почувствовав себя лучше. В 16:30 35-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния: появились рвота, судороги в руках. После оказанной помощи его доставили в больницу», — сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального депздрава. При этом 11 июля помощь медиков понадобилась пяти тюменцам. Среди них 18-летняя девушка, которая провела весь день на пляже и, возвращаясь домой, почувствовала себя плохо. Ей, как и 50-летнему мужчине, проработавшему весь день на улице, помогли бригады скорой помощи. Еще одной тюменке хватило 40 минут на солнцепеке, после чего она обратилась за помощью с жалобами на головокружение, потемнение в глазах и тошноту. Оставшиеся двое также рассказали, что перегрелись и почувствовали себя плохо. Согласно рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, избежать солнечного удара можно в том случае, если носить головной убор, одеваться в легкую и летнюю одежду, пить больше воды и отказаться от жирной пищи. Также стоит принимать прохладный душ и отдавать предпочтения помещениям с оптимальным температурным режимом. Ранее URA.RU сообщало, что за период с 8 по 10 июля в Тюмени лишь одна девушка получила тепловой удар. Жительницу спас водитель, проезжавший мимо. Мужчина заметил ее лежащей на земле и вызвал скорую помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени от солнечных и тепловых ударов за последние два дня пострадало семь человек. При этом с 8 по 10 июля лишь одной девушке понадобилась помощь после перегрева на солнце. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «За 12 июля оказали помощь двум тюменцам. Один из них 48-летний мужчина, который два с половиной часа шел пешком под солнцем, без головного убора. Обнаружила его сидящим на обочине проезжающая мимо женщина и вызвала бригаду медиков. После оказанной помощи пациент отказался ехать в больницу, почувствовав себя лучше. В 16:30 35-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния: появились рвота, судороги в руках. После оказанной помощи его доставили в больницу», — сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального депздрава. При этом 11 июля помощь медиков понадобилась пяти тюменцам. Среди них 18-летняя девушка, которая провела весь день на пляже и, возвращаясь домой, почувствовала себя плохо. Ей, как и 50-летнему мужчине, проработавшему весь день на улице, помогли бригады скорой помощи. Еще одной тюменке хватило 40 минут на солнцепеке, после чего она обратилась за помощью с жалобами на головокружение, потемнение в глазах и тошноту. Оставшиеся двое также рассказали, что перегрелись и почувствовали себя плохо. Согласно рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, избежать солнечного удара можно в том случае, если носить головной убор, одеваться в легкую и летнюю одежду, пить больше воды и отказаться от жирной пищи. Также стоит принимать прохладный душ и отдавать предпочтения помещениям с оптимальным температурным режимом. Ранее URA.RU сообщало, что за период с 8 по 10 июля в Тюмени лишь одна девушка получила тепловой удар. Жительницу спас водитель, проезжавший мимо. Мужчина заметил ее лежащей на земле и вызвал скорую помощь.