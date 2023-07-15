Тюменская область помогла детским садам ЛНР

Тюменская область оснастила детские сады Краснодона необходимым оборудованием

Краснодон получил от Тюменской области аппаратуру для детей с ОВЗ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменская область оказала содействие в оснащении детских дошкольных учреждений Краснодона (ЛНР) необходимым оборудованием и аппаратурой для детей с ОВЗ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Тюменская область помогла оснастить детские сады Краснодона развивающим, спортивным и лечебным оборудованием», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в краснодонские дошкольных учреждениях были направлены: оборудование для физкабинета, сенсорные комнаты, детские комплексы с горками и качелями, световые столы-планшеты для рисования песком и многое другое.

Кроме того, регион поставил в Краснодон специальную аппаратуру для детей с различными нарушениями физического и психического развития. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что помощь и взаимодействие с новыми регионами является важнейшей задачей.

Ранее сообщалось, что Тюменская область отправила в Краснодон оборудование для гостиниц. Сбор и доставку груза в ЛНР организовал депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук.