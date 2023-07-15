15 июля 2023
14 июля 2023

Тюменская область помогла детским садам ЛНР

Тюменская область оснастила детские сады Краснодона необходимым оборудованием
© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Краснодон получил от Тюменской области  аппаратуру  для детей с ОВЗ Фото:

Тюменская область оказала содействие в оснащении детских дошкольных учреждений Краснодона (ЛНР) необходимым оборудованием и аппаратурой для детей с ОВЗ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Тюменская область помогла оснастить детские сады Краснодона развивающим, спортивным и лечебным оборудованием», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в краснодонские дошкольных учреждениях были направлены: оборудование для физкабинета, сенсорные комнаты, детские комплексы с горками и качелями, световые столы-планшеты для рисования песком и многое другое.

Кроме того, регион поставил в Краснодон специальную аппаратуру для детей с различными нарушениями физического и психического развития. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что помощь и взаимодействие с новыми регионами является важнейшей задачей.

Ранее сообщалось, что Тюменская область отправила в Краснодон оборудование для гостиниц. Сбор и доставку груза в ЛНР организовал депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук.

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Тюменская область оказала содействие в оснащении детских дошкольных учреждений Краснодона (ЛНР) необходимым оборудованием и аппаратурой для детей с ОВЗ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. «Тюменская область помогла оснастить детские сады Краснодона развивающим, спортивным и лечебным оборудованием», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в краснодонские дошкольных учреждениях были направлены: оборудование для физкабинета, сенсорные комнаты, детские комплексы с горками и качелями, световые столы-планшеты для рисования песком и многое другое. Кроме того, регион поставил в Краснодон специальную аппаратуру для детей с различными нарушениями физического и психического развития. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что помощь и взаимодействие с новыми регионами является важнейшей задачей. Ранее сообщалось, что Тюменская область отправила в Краснодон оборудование для гостиниц. Сбор и доставку груза в ЛНР организовал депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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