В ГД предложили наделить участников Нагорного Карабаха новым статусом

Депутаты ЛДПР предлагают признать участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе 1988—1991 годах ветеранами боевых действий. Соответствующий документ в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Госдумы.
«Депутаты внесут в нижнюю палату парламента законопроект о признании участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе 1988—1991 гг. ветеранами боевых действий», — публикуют данные документа «Ведомости».
Депутаты отметили, что рассмотреть этот вопрос необходимо, так как многие военнослужащие не могут получить статус ветеранов боевых действий из-за отсутствия документов. Уточняется, что ветераны боевых действий получают льготы в размере 50% при оплате жилья, бесплатное протезирование, санаторное лечение и ряд других льгот, связанных с оплатой налогов и ЖКХ.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС, работающие в зоне спецоперации, могут получить статус ветерана боевых действий. По словам главы ведомства Александра Куренкова, этот вопрос поднимался в Совфеде, передает телеканал 360.
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