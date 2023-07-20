В ГД предложили наделить участников Нагорного Карабаха новым статусом

Депутаты ЛДПР попросили признать ветеранами боевых действий участников событий в Нагорном Карабахе

21 июля 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

Многие участники боевых действий не могут получить статус ветерана из-за отсутствия документов Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутаты ЛДПР предлагают признать участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе 1988—1991 годах ветеранами боевых действий. Соответствующий документ в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Госдумы. «Депутаты внесут в нижнюю палату парламента законопроект о признании участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе 1988—1991 гг. ветеранами боевых действий», — публикуют данные документа «Ведомости». Депутаты отметили, что рассмотреть этот вопрос необходимо, так как многие военнослужащие не могут получить статус ветеранов боевых действий из-за отсутствия документов. Уточняется, что ветераны боевых действий получают льготы в размере 50% при оплате жилья, бесплатное протезирование, санаторное лечение и ряд других льгот, связанных с оплатой налогов и ЖКХ. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС, работающие в зоне спецоперации, могут получить статус ветерана боевых действий. По словам главы ведомства Александра Куренкова, этот вопрос поднимался в Совфеде, передает телеканал 360.

Депутаты ЛДПР предлагают признать участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе 1988—1991 годах ветеранами боевых действий. Соответствующий документ в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Госдумы. «Депутаты внесут в нижнюю палату парламента законопроект о признании участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе 1988—1991 гг. ветеранами боевых действий», — публикуют данные документа «Ведомости». Депутаты отметили, что рассмотреть этот вопрос необходимо, так как многие военнослужащие не могут получить статус ветеранов боевых действий из-за отсутствия документов. Уточняется, что ветераны боевых действий получают льготы в размере 50% при оплате жилья, бесплатное протезирование, санаторное лечение и ряд других льгот, связанных с оплатой налогов и ЖКХ. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС, работающие в зоне спецоперации, могут получить статус ветерана боевых действий. По словам главы ведомства Александра Куренкова, этот вопрос поднимался в Совфеде, передает телеканал 360.