20 июля 2023

В ГД предложили наделить участников Нагорного Карабаха новым статусом

Депутаты ЛДПР попросили признать ветеранами боевых действий участников событий в Нагорном Карабахе
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме ЖКХ. Екатеринбург, удостоверение ветерана боевых действий
Многие участники боевых действий не могут получить статус ветерана из-за отсутствия документов Фото:

Депутаты ЛДПР предлагают признать участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе 1988—1991 годах ветеранами боевых действий. Соответствующий документ в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Госдумы.

«Депутаты внесут в нижнюю палату парламента законопроект о признании участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе 1988—1991 гг. ветеранами боевых действий», — публикуют данные документа «Ведомости».

Депутаты отметили, что рассмотреть этот вопрос необходимо, так как многие военнослужащие не могут получить статус ветеранов боевых действий из-за отсутствия документов. Уточняется, что ветераны боевых действий получают льготы в размере 50% при оплате жилья, бесплатное протезирование, санаторное лечение и ряд других льгот, связанных с оплатой налогов и ЖКХ.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС, работающие в зоне спецоперации, могут получить статус ветерана боевых действий. По словам главы ведомства Александра Куренкова, этот вопрос поднимался в Совфеде, передает телеканал 360.

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Депутаты ЛДПР предлагают признать участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе 1988—1991 годах ветеранами боевых действий. Соответствующий документ в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Госдумы. «Депутаты внесут в нижнюю палату парламента законопроект о признании участников миротворческой миссии в Нагорном Карабахе 1988—1991 гг. ветеранами боевых действий», — публикуют данные документа «Ведомости». Депутаты отметили, что рассмотреть этот вопрос необходимо, так как многие военнослужащие не могут получить статус ветеранов боевых действий из-за отсутствия документов. Уточняется, что ветераны боевых действий получают льготы в размере 50% при оплате жилья, бесплатное протезирование, санаторное лечение и ряд других льгот, связанных с оплатой налогов и ЖКХ. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС, работающие в зоне спецоперации, могут получить статус ветерана боевых действий. По словам главы ведомства Александра Куренкова, этот вопрос поднимался в Совфеде, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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