Минцифры: прием заявок от IT-специалистов об отсрочке от призыва стартует 24 июля

Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов пройдет с 24 июля по 8 августа
Прием заявок на отсрочку от военной службы для IT-специалистов начнется с 24 июля. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
«Сотрудники IT-компаний с 24 июля смогут через „Госуслуги“ подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что прием документов продлится до 8 августа.
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