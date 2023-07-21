Минцифры: прием заявок от IT-специалистов об отсрочке от призыва стартует 24 июля

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Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов пройдет с 24 июля по 8 августа Фото:

Прием заявок на отсрочку от военной службы для IT-специалистов начнется с 24 июля. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Сотрудники IT-компаний с 24 июля смогут через „Госуслуги“ подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что прием документов продлится до 8 августа.

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Прием заявок на отсрочку от военной службы для IT-специалистов начнется с 24 июля. Об этом сообщили в Минцифры РФ. «Сотрудники IT-компаний с 24 июля смогут через „Госуслуги“ подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что прием документов продлится до 8 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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