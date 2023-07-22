В Тюмени за 2023 год увеличилась стоимость такси на 16%

Средний чек проезда теперь составляет 360 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени за этот год увеличилась стоимость такси на 16% по сравнению с январем. Средний чек проезда теперь составляет 360 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».

«Минимальная стоимость поездки в Тюмени составляет 140 рублей. По сравнению с январем 2023 года она увеличилась на 16%. Среди причин — увеличение расходов перевозчиков на приобретение и обслуживание автомобилей, инфляция. Средний чек поездок в Тюмени составляет около 360 рублей», — заявили в пресс-службе компании, передает 72.RU

В пресс-службе «Ситимобил» отметили журналистам, что за последний год подорожали новые автомобили, а также их обслуживание. Там добавили, что приобретение запчастей, заправка, текущий ремонт стали требовать больше расходов со стороны таксопарков-партнеров и самих водителей.

В пресс-службе «Яндекс.GO» рассказали, что недавно в городе вместе с таксопарками провели небольшую корректировку тарифов. По итогу средний чек для клиентов может быть 3—7% выше старой суммы. Они уточнили, благодаря чему образуется конечная стоимость поездки: тариф, спрос на поездки в настоящий момент, количество свободных авто на линии, расстояние и длительность поездки.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени средняя стоимость услуг такси «Яндекс.Go» за несколько месяцев увеличилась приблизительно на 25%. Это было связано с нехваткой водителей.