Сотне человек потребовалась медпомощь на трассе Крым — Ростов-на-Дону

24 июля 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Более ста человек обратились за медицинской помощью, отметили в Минздраве России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более ста человек обратились за медицинской помощью на местах скопления автомобилей на трассе Крым — Ростов-на-Дону. Семь туристов были госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве России. «Бригады скорой медицинской помощи дежурят по пути следования в Крым или из Крыма в местах скопления автомобилей. По оперативным данным, на сегодняшний день к медикам обратились 106 человек, среди них 12 детей», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава РФ. Семерым туристам потребовалась госпитализация. Часть из них попала в ДТП, одного мужчину укусила змея. Медики дежурят на трассе по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по Крыму. Армия России сбила 11 дронов. После этого несколько трасс, ведущих в Крым были перекрыты. Спустя время была открыта дорога Джанкой — Симферополь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что опасность на Крымском мосту сохраняется, ситуация требует бдительности.

Более ста человек обратились за медицинской помощью на местах скопления автомобилей на трассе Крым — Ростов-на-Дону. Семь туристов были госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве России. «Бригады скорой медицинской помощи дежурят по пути следования в Крым или из Крыма в местах скопления автомобилей. По оперативным данным, на сегодняшний день к медикам обратились 106 человек, среди них 12 детей», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава РФ. Семерым туристам потребовалась госпитализация. Часть из них попала в ДТП, одного мужчину укусила змея. Медики дежурят на трассе по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по Крыму. Армия России сбила 11 дронов. После этого несколько трасс, ведущих в Крым были перекрыты. Спустя время была открыта дорога Джанкой — Симферополь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что опасность на Крымском мосту сохраняется, ситуация требует бдительности.