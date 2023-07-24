Киев косвенно подтвердил ответственность за атаки на Москву и Крым

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Атак на Москву и Крым будет больше, заявил Михаил Федоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров косвенно подтвердил, что беспилотники ВСУ атаковали Крым и Москву, и предупредил, что таких атак будет больше. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Какие бы атаки в Москве и Крыму не происходили, но этого будет больше», — написал Федоров. Однако, он не уточнил, кто именно стоит за отправкой этих дронов. Федоров заявил, что якобы российские системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны становятся все менее эффективными.

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Глава Минцифры Украины Михаил Федоров косвенно подтвердил, что беспилотники ВСУ атаковали Крым и Москву, и предупредил, что таких атак будет больше. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Какие бы атаки в Москве и Крыму не происходили, но этого будет больше», — написал Федоров. Однако, он не уточнил, кто именно стоит за отправкой этих дронов. Федоров заявил, что якобы российские системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны становятся все менее эффективными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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