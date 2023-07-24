Киев косвенно подтвердил ответственность за атаки на Москву и Крым

Атак на Москву и Крым будет больше, заявил Михаил Федоров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Минцифры Украины Михаил Федоров косвенно подтвердил, что беспилотники ВСУ атаковали Крым и Москву, и предупредил, что таких атак будет больше. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Какие бы атаки в Москве и Крыму не происходили, но этого будет больше», — написал Федоров. Однако, он не уточнил, кто именно стоит за отправкой этих дронов. Федоров заявил, что якобы российские системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны становятся все менее эффективными.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.