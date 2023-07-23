В Перми служебная овчарка напала на полицейского

В Перми служебная собака породы бельгийская овчарка набросилась на прапорщика полиции. Кинолога Сону доставили в больницу с ранами ноги и руки.
«Кинолог Сона занималась уборкой вольеров. После того как она открыла вольер бельгийца по кличке Юрмас, он выскочил оттуда и вцепился в другого пса по кличке Винт. Прапорщик пыталась разнять дерущихся собак, но в результате псы ее покусали. Девушка была доставлена в больницу с ранами ноги и ссадинами на руке», — пишет telegram-канал Ural Mash. Кинологом пострадавшая работает уже восемь лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
Бельгийская овчарка малинуа — короткошерстная порода собак. Они энергичные, смышленые и склонны к быстрым движениям. Часто используются в качестве служебных собак в МВД.
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В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 19 июля при уборке вольеров подрались две служебные собаки. Кинолог при попытке разнять животных была укушена за голень одной из собак.
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