В Перми служебная овчарка напала на полицейского

24 июля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Бельгийская овчарка напала на прапорщика во время чистки вольера Фото: Московец Илья © URA.RU В Перми служебная собака породы бельгийская овчарка набросилась на прапорщика полиции. Кинолога Сону доставили в больницу с ранами ноги и руки. «Кинолог Сона занималась уборкой вольеров. После того как она открыла вольер бельгийца по кличке Юрмас, он выскочил оттуда и вцепился в другого пса по кличке Винт. Прапорщик пыталась разнять дерущихся собак, но в результате псы ее покусали. Девушка была доставлена в больницу с ранами ноги и ссадинами на руке», — пишет telegram-канал Ural Mash. Кинологом пострадавшая работает уже восемь лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Бельгийская овчарка малинуа — короткошерстная порода собак. Они энергичные, смышленые и склонны к быстрым движениям. Часто используются в качестве служебных собак в МВД. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 19 июля при уборке вольеров подрались две служебные собаки. Кинолог при попытке разнять животных была укушена за голень одной из собак.

В Перми служебная собака породы бельгийская овчарка набросилась на прапорщика полиции. Кинолога Сону доставили в больницу с ранами ноги и руки. «Кинолог Сона занималась уборкой вольеров. После того как она открыла вольер бельгийца по кличке Юрмас, он выскочил оттуда и вцепился в другого пса по кличке Винт. Прапорщик пыталась разнять дерущихся собак, но в результате псы ее покусали. Девушка была доставлена в больницу с ранами ноги и ссадинами на руке», — пишет telegram-канал Ural Mash. Кинологом пострадавшая работает уже восемь лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Бельгийская овчарка малинуа — короткошерстная порода собак. Они энергичные, смышленые и склонны к быстрым движениям. Часто используются в качестве служебных собак в МВД. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 19 июля при уборке вольеров подрались две служебные собаки. Кинолог при попытке разнять животных была укушена за голень одной из собак.