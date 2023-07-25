В ХМАО обнаружили опасных паразитов в приправах и овощах

26 июля 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

В продукции обнаружили повилику полевую и четырехпятнистую зерновку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Сургута (ХМАО) Россельхознадзор с мая по июль зафиксировал 11 случаев ввоза продукции с карантинными объектами. В багаже пассажиров инспекторы нашли семена кумина с паразитным растением повиликой полевой, а в горохе — насекомое четырехпятнистую зерновку. «Так, карантинный сорняк повилика полевая обнаружен в семенах кумина (зиры) весом 1,007 килограммов (6 случаев) и кориандра весом 0,548 килограммов (2 случая), четырехпятнистая зерновка обнаружена в образцах маша сушеного весом 1,94 килограммов (1 случай), гороха сушеного 1,083 килограммов (1 случай), бобов сушеных 1,303 килограммов (1 случай)», — говорится на сайте Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Всего с начала года обнаружено 28 случаев ввоза подкарантинной продукции. Повилика полевая является паразитом, который присасывается к растению и уничтожает его. Один сорняк дает до 20 тысяч семян, которые могут сохраняться в почве до десяти лет. «Четырехпятнистая зерновка — карантинное насекомое, обнаруживается при досмотре зернобобовых. Плодовитость одной самки составляет в среднем около 100 яиц», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что Россельхознадзор нашел в ХМАО опасного вредителя, который уничтожает ели. Его обнаружили в партии лесоматериалов, которую должны были вывезти из ХМАО в другие регионы России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аэропорту Сургута (ХМАО) Россельхознадзор с мая по июль зафиксировал 11 случаев ввоза продукции с карантинными объектами. В багаже пассажиров инспекторы нашли семена кумина с паразитным растением повиликой полевой, а в горохе — насекомое четырехпятнистую зерновку. «Так, карантинный сорняк повилика полевая обнаружен в семенах кумина (зиры) весом 1,007 килограммов (6 случаев) и кориандра весом 0,548 килограммов (2 случая), четырехпятнистая зерновка обнаружена в образцах маша сушеного весом 1,94 килограммов (1 случай), гороха сушеного 1,083 килограммов (1 случай), бобов сушеных 1,303 килограммов (1 случай)», — говорится на сайте Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Всего с начала года обнаружено 28 случаев ввоза подкарантинной продукции. Повилика полевая является паразитом, который присасывается к растению и уничтожает его. Один сорняк дает до 20 тысяч семян, которые могут сохраняться в почве до десяти лет. «Четырехпятнистая зерновка — карантинное насекомое, обнаруживается при досмотре зернобобовых. Плодовитость одной самки составляет в среднем около 100 яиц», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что Россельхознадзор нашел в ХМАО опасного вредителя, который уничтожает ели. Его обнаружили в партии лесоматериалов, которую должны были вывезти из ХМАО в другие регионы России.