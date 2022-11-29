Россельхознадзор нашел в ХМАО опасного вредителя, который уничтожает ели

30 ноября 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Жуки обгрызают сосновые ветки и деревья гибнут Фото: Размик Закарян © URA.RU В партии лесоматериалов, которую должны были вывезти из ХМАО в другие регионы России, Россельхознадзор обнаружил опасного вредителя карантинного вида — черного елового усача. Он представляет серьезную угрозу для сосновых деревьев. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «В ходе проведения энтомологического исследования специалистами отдела карантина растений, качества зерна и продуктов его переработки была установлена принадлежность обнаруженных вредителей к карантинному виду — малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus. Малый черный еловый усач представляет серьезную угрозу. Обгрызая молодые сосновые ветки, жуки ослабляют молодые деревья, делая их легкой добычей для своего потомства. Дерево гибнет», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что Россельхознадзор нашел в ХМАО насекомых, которые вызывают рак у деревьев. Среди них ведомство обнаружило карпового жука, непарного шелкопряда, калифорнийскую щитовку и несколько видов жуков-усачей.

В партии лесоматериалов, которую должны были вывезти из ХМАО в другие регионы России, Россельхознадзор обнаружил опасного вредителя карантинного вида — черного елового усача. Он представляет серьезную угрозу для сосновых деревьев. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «В ходе проведения энтомологического исследования специалистами отдела карантина растений, качества зерна и продуктов его переработки была установлена принадлежность обнаруженных вредителей к карантинному виду — малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus. Малый черный еловый усач представляет серьезную угрозу. Обгрызая молодые сосновые ветки, жуки ослабляют молодые деревья, делая их легкой добычей для своего потомства. Дерево гибнет», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что Россельхознадзор нашел в ХМАО насекомых, которые вызывают рак у деревьев. Среди них ведомство обнаружило карпового жука, непарного шелкопряда, калифорнийскую щитовку и несколько видов жуков-усачей.