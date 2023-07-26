26 июля 2023

На челябинских маршрутах увеличат штрафы для безбилетников

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация газомоторных автобусов прибывших на тест-драйв. Челябинск, кондуктор
Штрафы для безбилетников вырастут в несколько раз Фото:

На муниципальных и межмуниципальных маршрутах из Челябинска до Копейска, Сосновского района и обратно увеличат штрафы для безбилетных пассажиров. Как следует из проекта областного закона, который 27 июля рассмотрят депутаты регионального заксобрания, размер штрафов может вырасти в пять раз.

«Проектом закона предлагается увеличение размера административного штрафа за безбилетный проезд в транспорте общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам до 2,5 тысячи рублей. За повторное совершение аналогичного административного правонарушения — до пяти тысяч рублей», — отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

В настоящий момент размер штрафов ниже. Он колеблется в диапазоне от 500 до 1,5 тысячи рублей. Законодатели ожидают, что принятие закона повысит уровень сознательности и ответственности граждан, снизит количество безбилетников. Рост числа пассажиров без билетов, сообщили законодатели, мешает внедрению бескондукторной системы оплаты труда. Также безбилетники приводят к убыткам транспортников, что не дает им полноценно обновлять подвижной состав, обслуживать его, обесценивает труд персонала перевозчиков.

Авторы инициативы сослались на опыт других субъектов РФ. В 63 из них верхняя граница штрафов также составляет пять тысяч рублей.

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На муниципальных и межмуниципальных маршрутах из Челябинска до Копейска, Сосновского района и обратно увеличат штрафы для безбилетных пассажиров. Как следует из проекта областного закона, который 27 июля рассмотрят депутаты регионального заксобрания, размер штрафов может вырасти в пять раз. «Проектом закона предлагается увеличение размера административного штрафа за безбилетный проезд в транспорте общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам до 2,5 тысячи рублей. За повторное совершение аналогичного административного правонарушения — до пяти тысяч рублей», — отметили авторы законопроекта в пояснительной записке. В настоящий момент размер штрафов ниже. Он колеблется в диапазоне от 500 до 1,5 тысячи рублей. Законодатели ожидают, что принятие закона повысит уровень сознательности и ответственности граждан, снизит количество безбилетников. Рост числа пассажиров без билетов, сообщили законодатели, мешает внедрению бескондукторной системы оплаты труда. Также безбилетники приводят к убыткам транспортников, что не дает им полноценно обновлять подвижной состав, обслуживать его, обесценивает труд персонала перевозчиков. Авторы инициативы сослались на опыт других субъектов РФ. В 63 из них верхняя граница штрафов также составляет пять тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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