На челябинских маршрутах увеличат штрафы для безбилетников

27 июля 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Штрафы для безбилетников вырастут в несколько раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На муниципальных и межмуниципальных маршрутах из Челябинска до Копейска, Сосновского района и обратно увеличат штрафы для безбилетных пассажиров. Как следует из проекта областного закона, который 27 июля рассмотрят депутаты регионального заксобрания, размер штрафов может вырасти в пять раз. «Проектом закона предлагается увеличение размера административного штрафа за безбилетный проезд в транспорте общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам до 2,5 тысячи рублей. За повторное совершение аналогичного административного правонарушения — до пяти тысяч рублей», — отметили авторы законопроекта в пояснительной записке. В настоящий момент размер штрафов ниже. Он колеблется в диапазоне от 500 до 1,5 тысячи рублей. Законодатели ожидают, что принятие закона повысит уровень сознательности и ответственности граждан, снизит количество безбилетников. Рост числа пассажиров без билетов, сообщили законодатели, мешает внедрению бескондукторной системы оплаты труда. Также безбилетники приводят к убыткам транспортников, что не дает им полноценно обновлять подвижной состав, обслуживать его, обесценивает труд персонала перевозчиков. Авторы инициативы сослались на опыт других субъектов РФ. В 63 из них верхняя граница штрафов также составляет пять тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На муниципальных и межмуниципальных маршрутах из Челябинска до Копейска, Сосновского района и обратно увеличат штрафы для безбилетных пассажиров. Как следует из проекта областного закона, который 27 июля рассмотрят депутаты регионального заксобрания, размер штрафов может вырасти в пять раз. «Проектом закона предлагается увеличение размера административного штрафа за безбилетный проезд в транспорте общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам до 2,5 тысячи рублей. За повторное совершение аналогичного административного правонарушения — до пяти тысяч рублей», — отметили авторы законопроекта в пояснительной записке. В настоящий момент размер штрафов ниже. Он колеблется в диапазоне от 500 до 1,5 тысячи рублей. Законодатели ожидают, что принятие закона повысит уровень сознательности и ответственности граждан, снизит количество безбилетников. Рост числа пассажиров без билетов, сообщили законодатели, мешает внедрению бескондукторной системы оплаты труда. Также безбилетники приводят к убыткам транспортников, что не дает им полноценно обновлять подвижной состав, обслуживать его, обесценивает труд персонала перевозчиков. Авторы инициативы сослались на опыт других субъектов РФ. В 63 из них верхняя граница штрафов также составляет пять тысяч рублей.