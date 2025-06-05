05 июня 2025

Текслер стал единственным губернатором, кого Путин включил в новую рабочую группу

Путин создал рабочую группу по нацпроектам, в которую вошел губернатор Текслер
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский губернатор вошел в рабочую группу по нацпроектам
Челябинский губернатор вошел в рабочую группу по нацпроектам Фото:

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным вопросам. В рабочую группу по нацпроектам включен губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который стал единственным руководителем региона, вошедшим в ее состав. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Для обеспечения координации деятельности институтов развития, для достижения национальных целей и реализации национальных проектов, создается рабочая группа Совета. В состав специальной рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам включить губернатора Челябинской области Текслера А.Л., председателя комиссии Госсовета РФ по направлению „Экономика и финансы“», — говорится в документе за подписью президента РФ.

Согласно указу, основная цель рабочей группы состоит в координации работы институтов развития. Это включает в себя согласование их целей и задач, а также координацию финансовых, интеллектуальных, организационных и других ресурсов. 

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным вопросам. В рабочую группу по нацпроектам включен губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который стал единственным руководителем региона, вошедшим в ее состав. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Для обеспечения координации деятельности институтов развития, для достижения национальных целей и реализации национальных проектов, создается рабочая группа Совета. В состав специальной рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам включить губернатора Челябинской области Текслера А.Л., председателя комиссии Госсовета РФ по направлению „Экономика и финансы“», — говорится в документе за подписью президента РФ. Согласно указу, основная цель рабочей группы состоит в координации работы институтов развития. Это включает в себя согласование их целей и задач, а также координацию финансовых, интеллектуальных, организационных и других ресурсов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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