Текслер стал единственным губернатором, кого Путин включил в новую рабочую группу

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным вопросам. В рабочую группу по нацпроектам включен губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который стал единственным руководителем региона, вошедшим в ее состав. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Для обеспечения координации деятельности институтов развития, для достижения национальных целей и реализации национальных проектов, создается рабочая группа Совета. В состав специальной рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам включить губернатора Челябинской области Текслера А.Л., председателя комиссии Госсовета РФ по направлению „Экономика и финансы“», — говорится в документе за подписью президента РФ.
Согласно указу, основная цель рабочей группы состоит в координации работы институтов развития. Это включает в себя согласование их целей и задач, а также координацию финансовых, интеллектуальных, организационных и других ресурсов.
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