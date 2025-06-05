Медведя выгнали с территории закрытого челябинского города

Медведя, которого несколько дней назад заметили около Приборостроительного завода в закрытом городе Трехгорный Челябинской области, удалось выгнать. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
«Друзья, медведя с территории города выгнали. Однако, соблюдайте осторожность в лесных массивах за городом!» — сообщила пресс-служба администрации Трехгорного в telegram-канале.
Медведя около градообразующего предприятия и реки Юрюзань заметили несколько дней назад. Жителей просили проявить особую бдительность и не пускать детей на указанную территорию. Все службы города были оповещены, работа по поиску медведя началась незамедлительно.
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