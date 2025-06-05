05 июня 2025

Медведя выгнали с территории закрытого челябинского города

© Служба новостей «URA.RU»
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Зверя смогли выгнать из города
Зверя смогли выгнать из города Фото:

Медведя, которого несколько дней назад заметили около Приборостроительного завода в закрытом городе Трехгорный Челябинской области, удалось выгнать. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

«Друзья, медведя с территории города выгнали. Однако, соблюдайте осторожность в лесных массивах за городом!» — сообщила пресс-служба администрации Трехгорного в telegram-канале. 

Медведя около градообразующего предприятия и реки Юрюзань заметили несколько дней назад. Жителей просили проявить особую бдительность и не пускать детей на указанную территорию. Все службы города были оповещены, работа по поиску медведя началась незамедлительно. 

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Медведя, которого несколько дней назад заметили около Приборостроительного завода в закрытом городе Трехгорный Челябинской области, удалось выгнать. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. «Друзья, медведя с территории города выгнали. Однако, соблюдайте осторожность в лесных массивах за городом!» — сообщила пресс-служба администрации Трехгорного в telegram-канале.  Медведя около градообразующего предприятия и реки Юрюзань заметили несколько дней назад. Жителей просили проявить особую бдительность и не пускать детей на указанную территорию. Все службы города были оповещены, работа по поиску медведя началась незамедлительно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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