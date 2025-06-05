05 июня 2025

Челябинский депутат Барбашин отметил рост поддержки участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд Артема Барбашина занимается помощью бойцам
Фонд Артема Барбашина занимается помощью бойцам Фото:

Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин отметил рост региональной поддержки участников СВО, возвращающихся с фронта. Такой мнение он высказал в ходе круглого стола медиахолдинга «Гранада Пресс» «Обращение Алексея Текслера к законодательному собранию Челябинской области: главное».

«Очень приятно было слышать, что программы поддержки участников СВО не только сохраняются, но и продолжают развиваться. Увеличиваются материальные компенсации, растет количество реабилитационных центров. Мне как руководителю благотворительного фонда было приятно услышать, что продолжается поддержка некоммерческих организаций, которые занимаются юридической, психологической и реабилитационной помощью бойцам. Если так будет продолжаться, я уверен, победа будет за нами», — сказал Барбашин.

По мнению Барбашина, обращение губернатора адресовалось не только депутатам заксобрания, но и ко всем жителям региона. Каждый мог найти в нем интересное лично для него.

«Мне как участнику СВО ближе всего была тема специальной военной операции. Губернатор подчеркнул, и я полностью с этим согласен, что главная задача страны, области — успешное завершение СВО. Успешно мы сможем ее завершить только в том случае, если мы все объединимся — люди, правительство, и только в такой надежной связке одержим победу», — заявил Барбашин.

Барбашин, вернувшись с СВО, возглавил Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций». Работа фонда получила высокую оценку на ежегодном конкурсе областного ЗСО «Меняющие мир». В сентябре пршлого года Барбашин был избран депутатом гордумы Челябинска.

Губернатор Алексей Текслер выступил с ежегодным обращением к заксобранию региона 5 июня. Обращение содержало не только результаты работы по всем аспектам жизни региона, но и направления, по которым область продолжит развитие в будущем.

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Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин отметил рост региональной поддержки участников СВО, возвращающихся с фронта. Такой мнение он высказал в ходе круглого стола медиахолдинга «Гранада Пресс» «Обращение Алексея Текслера к законодательному собранию Челябинской области: главное». «Очень приятно было слышать, что программы поддержки участников СВО не только сохраняются, но и продолжают развиваться. Увеличиваются материальные компенсации, растет количество реабилитационных центров. Мне как руководителю благотворительного фонда было приятно услышать, что продолжается поддержка некоммерческих организаций, которые занимаются юридической, психологической и реабилитационной помощью бойцам. Если так будет продолжаться, я уверен, победа будет за нами», — сказал Барбашин. По мнению Барбашина, обращение губернатора адресовалось не только депутатам заксобрания, но и ко всем жителям региона. Каждый мог найти в нем интересное лично для него. «Мне как участнику СВО ближе всего была тема специальной военной операции. Губернатор подчеркнул, и я полностью с этим согласен, что главная задача страны, области — успешное завершение СВО. Успешно мы сможем ее завершить только в том случае, если мы все объединимся — люди, правительство, и только в такой надежной связке одержим победу», — заявил Барбашин. Барбашин, вернувшись с СВО, возглавил Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций». Работа фонда получила высокую оценку на ежегодном конкурсе областного ЗСО «Меняющие мир». В сентябре пршлого года Барбашин был избран депутатом гордумы Челябинска. Губернатор Алексей Текслер выступил с ежегодным обращением к заксобранию региона 5 июня. Обращение содержало не только результаты работы по всем аспектам жизни региона, но и направления, по которым область продолжит развитие в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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