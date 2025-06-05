Челябинский депутат Барбашин отметил рост поддержки участников СВО

Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин отметил рост региональной поддержки участников СВО, возвращающихся с фронта. Такой мнение он высказал в ходе круглого стола медиахолдинга «Гранада Пресс» «Обращение Алексея Текслера к законодательному собранию Челябинской области: главное».
«Очень приятно было слышать, что программы поддержки участников СВО не только сохраняются, но и продолжают развиваться. Увеличиваются материальные компенсации, растет количество реабилитационных центров. Мне как руководителю благотворительного фонда было приятно услышать, что продолжается поддержка некоммерческих организаций, которые занимаются юридической, психологической и реабилитационной помощью бойцам. Если так будет продолжаться, я уверен, победа будет за нами», — сказал Барбашин.
По мнению Барбашина, обращение губернатора адресовалось не только депутатам заксобрания, но и ко всем жителям региона. Каждый мог найти в нем интересное лично для него.
«Мне как участнику СВО ближе всего была тема специальной военной операции. Губернатор подчеркнул, и я полностью с этим согласен, что главная задача страны, области — успешное завершение СВО. Успешно мы сможем ее завершить только в том случае, если мы все объединимся — люди, правительство, и только в такой надежной связке одержим победу», — заявил Барбашин.
Барбашин, вернувшись с СВО, возглавил Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций». Работа фонда получила высокую оценку на ежегодном конкурсе областного ЗСО «Меняющие мир». В сентябре пршлого года Барбашин был избран депутатом гордумы Челябинска.
Губернатор Алексей Текслер выступил с ежегодным обращением к заксобранию региона 5 июня. Обращение содержало не только результаты работы по всем аспектам жизни региона, но и направления, по которым область продолжит развитие в будущем.
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