05 июня 2025

Танцы, борьба и чак-чак: где и когда пройдут Сабантуи в Челябинской области. Афиша

В Челябинской области пройдет минимум 22 Сабантуя
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В Челябинской области пройдет минимум 22 Сабантуя
В Челябинской области пройдет минимум 22 Сабантуя Фото:

В Челябинской области в разных уголках региона с 7 июня по 5 июля будут праздновать Сабантуй — окончание весенних полевых работ у татар и башкир. Гостей ждут концерты, национальные игры, спортивные состязания и угощения. Первые праздники уже в эти выходные — в Усть-Катаве, Снежинске и Миассе, сообщает Дом дружбы народов Челябинской области.

Программа ближайших Сабантуев

В Усть-Катаве 7 июня на площади ГДК имени Белоконева развернется яркий праздник с концертом творческих коллективов, национальными играми и спортивными состязаниями. Начало в 12:00.

В этот же день в Снежинске пройдет детский Сабантуй в клубе «Дружба». Юных гостей ждут мастер-классы, настольные игры, стрельба из лука, дартс и катание на лошадях. Кульминацией станет борьба куреш и выбор самого ловкого батыра. Начало в 10:00.

В Миассе 7 июня праздник пройдет в сквере за центром досуга «Строитель». В программе — интерактивные зоны, мастер-классы, национальная кухня и традиционная борьба.

Миньярский Сабантуй перенесен с 8 на 14 июня. Он пройдет на стадионе «Труд». Для участников праздника пройдет большая концертная программа, патриотическая акция «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ», конкурсы «Ай, да Чак-Чак», «Душистый чай», выставка женского рукоделия и ярмарка народных промыслов.

В селе Кунашак возле озера Чебаркуль районный Сабантуй устроят 12 июня. Посетителей праздника ждут конные скачки и праздничный концерт.

Главный Сабантуй Челябинской области

В Аргаяшском районе в деревне Норкино 5 июля состоится Областной Сабантуй. Главное событие лета, объединяющее традиции татарского и башкирского народов.

В программе: конкурсы и национальные игры для детей и взрослых, спортивные состязания, включая борьбу куреш, мастер-классы по народным ремеслам, концерты с возможным участием звезд из Башкортостана и Татарстана и национальная кухня с ярмаркой.

Где еще пройдет Сабантуй

  • 12 июня — Сабантуи в Нязепетровске (городская площадь) и в селе Миасское (возле горы Каясан).
  • 14 июня — праздники в Верхнем Уфалее (стадион «Никельщик»), в селе Арсланово м Каскиново, Сатке и Златоусте.
  • 21 июня — Челябинск (парк «Металлург») и селе Тюбук.
  • 28 июня — Магнитогорск (Парк у Вечного огня), село Иткуль, Катав-Ивановск и поселок Бишкиль.
  • 29 июня — Троицк и деревня Ключи в Снежинском ГО.

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В Челябинской области в разных уголках региона с 7 июня по 5 июля будут праздновать Сабантуй — окончание весенних полевых работ у татар и башкир. Гостей ждут концерты, национальные игры, спортивные состязания и угощения. Первые праздники уже в эти выходные — в Усть-Катаве, Снежинске и Миассе, сообщает Дом дружбы народов Челябинской области. В Усть-Катаве 7 июня на площади ГДК имени Белоконева развернется яркий праздник с концертом творческих коллективов, национальными играми и спортивными состязаниями. Начало в 12:00. В этот же день в Снежинске пройдет детский Сабантуй в клубе «Дружба». Юных гостей ждут мастер-классы, настольные игры, стрельба из лука, дартс и катание на лошадях. Кульминацией станет борьба куреш и выбор самого ловкого батыра. Начало в 10:00. В Миассе 7 июня праздник пройдет в сквере за центром досуга «Строитель». В программе — интерактивные зоны, мастер-классы, национальная кухня и традиционная борьба. Миньярский Сабантуй перенесен с 8 на 14 июня. Он пройдет на стадионе «Труд». Для участников праздника пройдет большая концертная программа, патриотическая акция «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ», конкурсы «Ай, да Чак-Чак», «Душистый чай», выставка женского рукоделия и ярмарка народных промыслов. В селе Кунашак возле озера Чебаркуль районный Сабантуй устроят 12 июня. Посетителей праздника ждут конные скачки и праздничный концерт. В Аргаяшском районе в деревне Норкино 5 июля состоится Областной Сабантуй. Главное событие лета, объединяющее традиции татарского и башкирского народов. В программе: конкурсы и национальные игры для детей и взрослых, спортивные состязания, включая борьбу куреш, мастер-классы по народным ремеслам, концерты с возможным участием звезд из Башкортостана и Татарстана и национальная кухня с ярмаркой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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