В Челябинской области в разных уголках региона с 7 июня по 5 июля будут праздновать Сабантуй — окончание весенних полевых работ у татар и башкир. Гостей ждут концерты, национальные игры, спортивные состязания и угощения. Первые праздники уже в эти выходные — в Усть-Катаве, Снежинске и Миассе, сообщает Дом дружбы народов Челябинской области.
Программа ближайших Сабантуев
В Усть-Катаве 7 июня на площади ГДК имени Белоконева развернется яркий праздник с концертом творческих коллективов, национальными играми и спортивными состязаниями. Начало в 12:00.
В этот же день в Снежинске пройдет детский Сабантуй в клубе «Дружба». Юных гостей ждут мастер-классы, настольные игры, стрельба из лука, дартс и катание на лошадях. Кульминацией станет борьба куреш и выбор самого ловкого батыра. Начало в 10:00.
В Миассе 7 июня праздник пройдет в сквере за центром досуга «Строитель». В программе — интерактивные зоны, мастер-классы, национальная кухня и традиционная борьба.
Миньярский Сабантуй перенесен с 8 на 14 июня. Он пройдет на стадионе «Труд». Для участников праздника пройдет большая концертная программа, патриотическая акция «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ», конкурсы «Ай, да Чак-Чак», «Душистый чай», выставка женского рукоделия и ярмарка народных промыслов.
В селе Кунашак возле озера Чебаркуль районный Сабантуй устроят 12 июня. Посетителей праздника ждут конные скачки и праздничный концерт.
Главный Сабантуй Челябинской области
В Аргаяшском районе в деревне Норкино 5 июля состоится Областной Сабантуй. Главное событие лета, объединяющее традиции татарского и башкирского народов.
В программе: конкурсы и национальные игры для детей и взрослых, спортивные состязания, включая борьбу куреш, мастер-классы по народным ремеслам, концерты с возможным участием звезд из Башкортостана и Татарстана и национальная кухня с ярмаркой.
Где еще пройдет Сабантуй
- 12 июня — Сабантуи в Нязепетровске (городская площадь) и в селе Миасское (возле горы Каясан).
- 14 июня — праздники в Верхнем Уфалее (стадион «Никельщик»), в селе Арсланово м Каскиново, Сатке и Златоусте.
- 21 июня — Челябинск (парк «Металлург») и селе Тюбук.
- 28 июня — Магнитогорск (Парк у Вечного огня), село Иткуль, Катав-Ивановск и поселок Бишкиль.
- 29 июня — Троицк и деревня Ключи в Снежинском ГО.
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