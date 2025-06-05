Танцы, борьба и чак-чак: где и когда пройдут Сабантуи в Челябинской области. Афиша

В Челябинской области пройдет минимум 22 Сабантуя

06 июня 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Челябинской области пройдет минимум 22 Сабантуя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в разных уголках региона с 7 июня по 5 июля будут праздновать Сабантуй — окончание весенних полевых работ у татар и башкир. Гостей ждут концерты, национальные игры, спортивные состязания и угощения. Первые праздники уже в эти выходные — в Усть-Катаве, Снежинске и Миассе, сообщает Дом дружбы народов Челябинской области. Программа ближайших Сабантуев В Усть-Катаве 7 июня на площади ГДК имени Белоконева развернется яркий праздник с концертом творческих коллективов, национальными играми и спортивными состязаниями. Начало в 12:00. В этот же день в Снежинске пройдет детский Сабантуй в клубе «Дружба». Юных гостей ждут мастер-классы, настольные игры, стрельба из лука, дартс и катание на лошадях. Кульминацией станет борьба куреш и выбор самого ловкого батыра. Начало в 10:00. В Миассе 7 июня праздник пройдет в сквере за центром досуга «Строитель». В программе — интерактивные зоны, мастер-классы, национальная кухня и традиционная борьба. Миньярский Сабантуй перенесен с 8 на 14 июня. Он пройдет на стадионе «Труд». Для участников праздника пройдет большая концертная программа, патриотическая акция «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ», конкурсы «Ай, да Чак-Чак», «Душистый чай», выставка женского рукоделия и ярмарка народных промыслов. В селе Кунашак возле озера Чебаркуль районный Сабантуй устроят 12 июня. Посетителей праздника ждут конные скачки и праздничный концерт. Главный Сабантуй Челябинской области В Аргаяшском районе в деревне Норкино 5 июля состоится Областной Сабантуй. Главное событие лета, объединяющее традиции татарского и башкирского народов. В программе: конкурсы и национальные игры для детей и взрослых, спортивные состязания, включая борьбу куреш, мастер-классы по народным ремеслам, концерты с возможным участием звезд из Башкортостана и Татарстана и национальная кухня с ярмаркой. Где еще пройдет Сабантуй 12 июня — Сабантуи в Нязепетровске (городская площадь) и в селе Миасское (возле горы Каясан).

14 июня — праздники в Верхнем Уфалее (стадион «Никельщик»), в селе Арсланово м Каскиново, Сатке и Златоусте.

21 июня — Челябинск (парк «Металлург») и селе Тюбук.

28 июня — Магнитогорск (Парк у Вечного огня), село Иткуль, Катав-Ивановск и поселок Бишкиль.

29 июня — Троицк и деревня Ключи в Снежинском ГО.

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В Челябинской области в разных уголках региона с 7 июня по 5 июля будут праздновать Сабантуй — окончание весенних полевых работ у татар и башкир. Гостей ждут концерты, национальные игры, спортивные состязания и угощения. Первые праздники уже в эти выходные — в Усть-Катаве, Снежинске и Миассе, сообщает Дом дружбы народов Челябинской области. В Усть-Катаве 7 июня на площади ГДК имени Белоконева развернется яркий праздник с концертом творческих коллективов, национальными играми и спортивными состязаниями. Начало в 12:00. В этот же день в Снежинске пройдет детский Сабантуй в клубе «Дружба». Юных гостей ждут мастер-классы, настольные игры, стрельба из лука, дартс и катание на лошадях. Кульминацией станет борьба куреш и выбор самого ловкого батыра. Начало в 10:00. В Миассе 7 июня праздник пройдет в сквере за центром досуга «Строитель». В программе — интерактивные зоны, мастер-классы, национальная кухня и традиционная борьба. Миньярский Сабантуй перенесен с 8 на 14 июня. Он пройдет на стадионе «Труд». Для участников праздника пройдет большая концертная программа, патриотическая акция «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ», конкурсы «Ай, да Чак-Чак», «Душистый чай», выставка женского рукоделия и ярмарка народных промыслов. В селе Кунашак возле озера Чебаркуль районный Сабантуй устроят 12 июня. Посетителей праздника ждут конные скачки и праздничный концерт. В Аргаяшском районе в деревне Норкино 5 июля состоится Областной Сабантуй. Главное событие лета, объединяющее традиции татарского и башкирского народов. В программе: конкурсы и национальные игры для детей и взрослых, спортивные состязания, включая борьбу куреш, мастер-классы по народным ремеслам, концерты с возможным участием звезд из Башкортостана и Татарстана и национальная кухня с ярмаркой.