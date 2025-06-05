В Челябинске на подработке доставщикам подарков пообещали платить до 269 тысяч

В Челябинске на подработке доставщикам подарков предложили работу с зарплатой до 269,5 тысячи рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, вакансия доступна для людей с инвалидностью.
«За последние 30 дней в регионе было открыто или обновлено 1,6 тысячи вакансий с частичной занятостью. Доставщикам подарков предложили зарплату 269,5 тысячи рублей. Предстоит перемещать легкие вручения: бьюти-товары, цветы, посылки из винотеки», — указали в HeadHunter на вакансию.
Тренеру водных программ пообещали доходы от 50 до 150 тысяч рублей, начинающему установщику мобильных приложений — от 80 до 120 тысяч рублей. Мерчендайзер магазинов на временной занятости сможет получать от 77,4 до 85,7 тысячи рублей. На высокие заработки также могут рассчитывать менеджеры по работе со школами и аниматоры, которые могут зарабатывать от 70 тысяч рублей в месяц.
Работодатели все чаще готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. В основном на временную работу требуются продавцы-консультанты и кассиры, курьеры и грузчики.
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